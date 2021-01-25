Экономика

В России продлят действие ряда лицензий и разрешений для бизнеса

Правительство продлит еще на год действие ряда лицензий и разрешений для предпринимателей, которые истекают в этом году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

«Правительство продлит еще на 12 месяцев действие ряда лицензий и разрешений, которые истекают в этом году. Соответствующее постановление подготовлено», - сказал глава кабмина. По его словам, мера «лицензий автоматом» коснется порядка 10 сфер.

Как отметил Михаил Мишустин, такая мера поддержки во время распространения коронавируса показала свою эффективность.

«Были перенесены сроки действия более чем 41 тысячи лицензий и свыше миллиона иных разрешений. Это позволило, прежде всего, защитить здоровье людей, а бизнесу снизить издержки по переоформлению документов и продолжить свою работу», - цитирует председателя правительства РИА Новости.