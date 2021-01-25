Экономика

Сбыт немаркированной табачной продукции пресекла полиция в Пскове

В Пскове пресекли незаконную перевозку и сбыт немаркированной табачной и алкогольной продукции. Работу провели сотрудники следственного управления УМВД России по Псковской области совместно с оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка, при содействии Псковской таможни.

По предварительным данным, злоумышленники в нарушение законодательства, в обход таможенных постов ввозили в Россию из сопредельного государства контрафактные табачные изделия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону, предполагаемый организатор группы, 45-летний местный предприниматель, реализовывал сигареты без специальных марок на территории Псковской области через розничные торговые точки. Большая часть продукции распространялась в регионах РФ через крупные транспортные компании.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 171.1 и 327.1 Уголовного кодекса РФ В ходе расследования допрошено более 40 свидетелей, проведено 35 обысков.

У предполагаемого лидера группы полицейские изъяли грузовой автомобиль, почти 580 тысяч пачек сигарет без специальных марок на сумму более 15 млн рублей, а также свыше 3,5 тысяч бутылок немаркированного алкоголя, предназначенного для перепродажи.

В отношении предпринимателя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.