Экономика

Каждый пятый бизнес закрылся в 2020 году

В 2020 году свою деятельность в России прекратило 1,54 млн юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (ИП) и фермерских хозяйств - то есть пятая часть действующих бизнесов. Это стало рекордом с 2014 года, следует из статистики ФНС.

При этом число ликвидированных юрлиц показало позитивный тренд: по сравнению с 2019 годом оно сократилось на 17% до 548 тысяч и в целом стало самым скромным за последние три года (с 2017-го по 2019-ый ежегодное количество упраздненных юрлиц находилось в диапазоне от 632 до 660 тысяч), пишет газета «Известия».

Однако количество закрывшихся ИП и фермерских хозяйств продемонстрировало негативную динамику. По сравнению с 2019-ым годом оно выросло на 36% и составило 991 тысяч.

Наиболее частой причиной ликвидации было решение о прекращении деятельности (его приняли 670 тысяч индивидуальных предпринимателей), однако она не была единственной. В 19 тысячах случаев ИП упразднили из-за смерти бизнесмена, в 9 тысячах прекратили существование в связи с аннулированием документа, подтверждающего право предпринимателя проживать в России, а 1,3 тысячи ИП обанкротились, следует из статистики ФНС.

Среди менее популярных причин ликвидации оказалось решение суда и лишение права заниматься бизнесом.