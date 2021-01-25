Экономика

Три псковских ресторана нарушили закон о рекламе

Три псковских ресторана (рестобар «Моя история», ресторан пивоварни «Munhell» и ресторан «Пивной дом») нарушили закон о рекламе, публикуя рекламу алкоголя в социальных сетях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ФАС.

Решения по этим организациям общепита уже вынесены, возбуждены административные дела в отношении юридических и должностных лиц, ответственных за размещение рекламы в соцсетях.

«Менеджеры пытались объяснить рекламу пива в интернете сложной экономической ситуацией, связанной с пандемией, но мы выяснили, что публиковать рекламу алкоголя они начали еще в 2018 году. В любом случае, желание увеличить продажи не оправдывает нарушение закона - реклама алкоголя в сети интернет запрещена», - прокомментировала руководитель УФАС России по Псковской области Ольга Милонаец.

По тем же статьям антимонопольным ведомством возбуждено дело в отношении ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева», рассмотрение которого назначено на 17 февраля 2021 года.

Антипонопольщики напомнили, что закон запрещает рекламу алкоголя в сети Интернет. Разрешено публиковать информацию о продаже спиртных напитков только в виде каталога, меню или прайс-листа. При этом запрещается выделять какой-то один бренд или размещать на сайте «всплывающие» или «закрепленные» баннеры с рекламой алкоголя.