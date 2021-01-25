Экономика

Российская техника может подорожать на 50%

Из-за мирового дефицита полупроводниковых микросхем рост цен на электронику российского производства может составить до 50%.

В условиях дефицита компонентов у российских вендоров ощутимо возрастают издержки, указал исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский.

На десятки процентов завышаются цены редких компонентов на складах поставщиков, приходится оплачивать услуги брокеров, которые ищут и перепродают остатки деталей со всего мира, растут инвестиции в редизайн продуктов, позволяющий собирать устройства из доступных материалов, привел примеры эксперт, пишет газета «Известия». В итоге дополнительные издержки компании могут исчисляться двузначными цифрами, указал Иван Покровский.

Он добавил, что в условиях локального дефицита на отдельные группы компонентов себестоимость устройств вырастет на несколько процентов.