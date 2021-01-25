Экономика

Почти 50% налогоплательщиков Псковской области перешли на «упрощенку»

49% налогоплательщиков Псковской области перешли на упрощенный режим налогообложения. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН сообщила начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Псковской области Татьяна Чаленко.

По ее словам, самым значимым событием 2020 года стала отмена специального налогового режима в виде ЕНВД. Налоговые органы Псковской области активно проводили информационную кампанию по переходу плательщиков на иные режимы налогообложения.

«Из 4019 налогоплательщиков, которые применяли ЕНВД в 2020 году и не совмещали этот режим с другими, 49% перешли на упрощенный режим налогообложения, 38% — на патентную систему налогообложения, 3% зарегистрировались как плательщики налога на профессиональный доход», - рассказала Татьяна Чаленко.

3% налогоплательщиков находятся в стадии ликвидации, 25% выбрали общую систему налогообложения, а 4% не определились. «То есть это потенциальные плательщики общей системы налогообложения», - уточнила она.