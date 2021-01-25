Экономика

Снижение годового оборота в сфере псковского общепита составило 10%

Снижение оборота в сфере общепита в Псковской области по итогам 2020 года составило 10% - вдвое меньше, чем в среднем по стране. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН главный государственный налоговый инспектор контрольного отдела УФНС России по Псковской области Татьяна Козловская.

«По данным Росстата, в Псковской области с 2017 года наблюдается тенденция незначительного снижения числа объектов общепита. Оборот в денежном выражении имел тенденцию к росту. В 2020 году зафиксировано снижение оборота по отрасли в РФ на 20%, а в Псковской области снижение составило всего 10%», - пояснила она, добавив, что снижение числа объектов общепита и снижение оборота связано с ограничениями, принятыми в целях борьбы с коронавирусом.

Кроме того, Татьяна Козловская рассказала о реализации Федеральной налоговой службой РФ отраслевого проекта «Общественное питание». Цель проекта - здание максимально благоприятных условий для открытия, ведения и расширения бизнеса в сфере общественного питания.

Проект также призван выработать механизмы и предложения, которые позволят вывести предприятия общественного питания из теневого сектора, определить причины, способствующие сокрытию денежной выручки в данной сфере деятельности, побудить к повсеместному применению в установленных законом случаях контрольно-кассовой техники (ККТ), а также увеличить налоговые поступления в бюджеты разных уровней.

В настоящее время в УФНС России по Псковской области проводятся мероприятия по выявлению налогоплательщиков сферы услуг общественного питания, которые нарушают требования законодательства о применении ККТ, в том числе посредством постоянного мониторинга расчетов для включения в планы проверок и проведения соответствующих контрольных мероприятий.

Добавим, за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники предусмотрена административная ответственность по статье 14.5 КоАП РФ.