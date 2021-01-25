Экономика

УФНС призывает псковичей поучаствовать в «обелении» сферы общепита

Налоговые органы Псковской области призывает предприятия общественного питания к прозрачной деятельности и использованию контрольно-кассовой техники. Этот призыв на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН озвучила главный государственный налоговый инспектор контрольного отдела УФНС России по Псковской области Татьяна Козловская.

Она рассказала о реализации отраслевого проекта «Общественное питание», который направлен на создание максимально благоприятных условий для открытия, ведения и расширения бизнеса в сфере общепита.

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«Мы отслеживаем выручку в каждой точке общепита, и организации, выручка которых будет сильно отличаться от других, подлежат включению в план проверок со стороны налоговых органов», - подчеркнула Татьяна Козловская. Также она напомнила, что по закону продавец обязан выдавать покупателю чек или бланк строгой отчетности. Помимо бумажного варианта, чек может быть направлен ему по электронной почте или номеру мобильного телефона.

«ФНС призывает все предприятия сферы общепита к прозрачной деятельности и применению контрольно-кассовой техники. В противном случае они будут привлекаться к административной ответственности. Срок давности привлечения к ответственности — 1 год», - добавила Татьяна Козловская.

Чаще всего в сфере общепита встречаются такие нарушения как неприменение ККТ, невыдача чека или его выдача с некорректными реквизитами. Также фиксируются случаи, когда вместо того, чтобы выдать чек, продавец просит покупателя перечислить деньги ему на телефон или банковскую карту. Такие случаи особо участились в период пандемии и являются «сокрытием выручки», подчеркнула главный государственный налоговый инспектор контрольного отдела УФНС.

Также она призвала к участию в проекте «Общественное питание» органы исполнительной власти, Роспотребнадзор, регионального бизнес-омбудсмена, объединения «Опора России», «Деловая Россия» и жителей региона. «В Псковской области более 800 заведений, оказывающих услуги общественного питания. Полагаем, что без участия граждан контрольным органам понадобится намного больше времени, чтобы вести работу по обелению сферы общественного питания и выявлять случаи ведения незаконного бизнеса», - подчеркнула Татьяна Козловская и попросила граждан своевременно сообщать в налоговые органы о нарушениях, связанных с использованием ККТ.

В частности, любой гражданин, имеющий доступ в интернет, может скачать разработанное налоговой службой бесплатное мобильное приложение «Проверка чека». С помощью этой программы можно быстро и легко проверить легальность кассового чека и, в случае обнаружения нарушения, в том числе, невыдачи чека, через мобильное приложение направить жалобу в ФНС.

Проверить кассовый чек можно двумя способами: