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Экономика

Андрей Козлов о бюджете-2021 и успехах агропромышленного комплекса

27.01.2021 19:00|ПсковКомментариев: 0

Представляем вашему вниманию текстовую версию программы «Собственной персоной», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 27 января. Гость студии - депутат Псковского областного Cобрания, председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов. Ведущие Надежда Назаренко и Любовь Кузнецова обсудили с ним бюджетные вопросы и успехи агропромышленного комплекса.

 


 

- В декабре, перед принятием финансового документа, как обычно, было много споров. Ваши оппозиционные коллеги называли его бюджетом существования, пеняли на значительный госдолг, на зависимость от федерального центра в поступлениях. И расчет делается на то, что, как и в 2020 году придут безвозмездные поступления из Москвы. Таким образом, расчет на помощь столицы вошел, можно сказать, в привычку, в необходимость. С вашей точки зрения, это нормально?

- Я работаю депутатом уже третий созыв. Наша оппозиция всегда высказывала очень много критики по поводу бюджета. Ни одного года не было, чтобы они назвали бюджет хорошим, сбалансированным. Говорят, что у нас все плохо. Но каждый год мы работаем, выполняем свои функции, обязанности, полномочия, живем. Не просто существуем, а даже в некоторых направлениях развиваемся.

Конечно, хотелось бы иметь собственную доходную часть бюджета. Ни от кого не зависеть. Тем не менее мы движемся в своем направлении, развиваем те направления, которые нам интересны, которые могут давать доход - это сельское хозяйство, туризм.

Поступления из федерального бюджета - вопрос определенной подвешенности. Но мы видим на протяжении нескольких лет, что наша власть доверяет губернатору, выделяет денежные средства в полном объеме. Поэтому на сегодняшний момент нет опасений, что эти денежные средства не выделят. Все они защищены и заложены в программы. В принципе, программное финансирование мы выполняем.

- Как вы относитесь к тому, что Псковской области постоянно необходимо получать дополнительное финансирование? Да, мы действительно дотационный регион, но многие критикуют, что губернатор ездит в Москву и просит денег. Часть говорит, что так и надо делать, потому что нет других вариантов. А эти варианты диктует политика межбюджетных отношений.

- И, в том числе, население. Есть такая пословица: рыба живет, где глубже, а человек - где лучше. На сегодняшний момент любой человек в независимости от того, где он живет, хочет иметь определенные блага и льготы.

Бюджет - это инструмент. Если умеешь им умело пользоваться, он всегда дает определенные блага. Многие вложения нашей администрации не дают какого-то финансового эффекта, потому что бюджет социальный, он не дает доходов. Выбрана, на мой взгляд, абсолютно правильная тактика, выбраны стратегические направления. Мы не по всем направлениям просим денег, а там, где, наверное, тонко. Это демография, здравоохранение, сельское хозяйство, дороги и другие различные направления.

Надо немного пересматривать распределение межбюджетных трансфертов, потому что достаточно большое количество бюджетных денег уходит в федерацию. А тот, кто расторопнее, возвращает их назад.

У нас губернатор молодой, ему доверяют, у него молодая команда, перспективная. На сегодняшний момент они этим механизмом пользуются. Я считаю, вектор развития выбран правильный. Депутаты нашей фракции это поддерживают.

- Как вы относитесь к тому, что ваши коллеги из оппозиционных партий голосовали против принятия бюджета?

- Если бы они проголосовали по-другому, я бы удивился. Это не только их позиция. Это позиция фракционная. Это 100% политика. И это дополнительный пиар нашей оппозиции. Оппозиция не хочет брать на себя ответственность, ей проще критиковать исполнительную власть. Это их стиль, это их работа. Чудес ждать не приходится, это будет и дальше продолжаться.

- Еще одна классика критики бюджета - это госдолг. Ни для кого не секрет, что у Псковской области значительный госдолг, к сожалению. И глава региона ставил и себе, и своим подчиненным цель - сокращать государственный долг. Как вы относитесь к тому, что госдолг не уменьшается? И как вы относитесь к этой критике?

- Как экономист, отношусь отрицательно. Госдолг достаточно высокий, практически равен доходной части бюджета. Губернатором была поставлена задача уменьшать государственный долг. И эта тенденция была на первых годах работы. Но вмешались коронавирусные явления, это произошло неожиданно.

На сегодняшний момент государственный долг растет. Он вырос. Но тем не менее наш бюджет прошел все согласования в Минфине, Минэке и во всех остальных ведомствах.

Надеемся, что ситуация в этой части поменяется.

- Накануне у нас в студии Михаил Юрьевич Ведерников сказал, что для прорыва по сокращению госдолга необходима серьезная корректировка политики межбюджетных отношений. Вы согласны с этим?

- Да. Об этом говорят уже не первый год. И губернатору, и депутатам это, как никому другому, видно. Потому что любая цифра бюджета согласовывается с органами законодательной власти. Мы видим, где есть определенные проблемы.

Мое мнение - межбюджетные отношения надо пересматривать. Псковская область уникальная, регион приграничный. В Псковской области самая большая протяженность границ с Евросоюзом. На мой взгляд, таможня могла бы приносить достаточный доход бюджету. Почему бы и нет? Есть регионы, у которых есть нефть и газ, и они получают с этого доходы. У нас нет нефти и газа, но нам есть на чем зарабатывать. Но, к сожалению, это федеральная позиция. Если этого добьемся, и нам дадут какой-то процент от таможенных платежей, пошлин, думаю, область заживет по-другому.

- Не могу не отметить заслуги Псковского областного Собрания депутатов в том, что двигается политика пересмотра межбюджетных отношений. Хочу напомнить, что ровно год назад с визитом в наш регион прибыл спикер Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин. И депутатский корпус Псковского областного Собрания во главе со спикером Александром Алексеевичем Котовым в один мощный голос говорил об этой необходимости. И на уровне Госдумы после этого разговора процесс пошел. Разрывы между регионами большие в бюджетной обеспеченности. Нужно продолжать эту работу. Мы вам желаем продолжать эту работу с прежним запалом.

Давайте теперь поговорим об АПК. Какие итоги прошедшего года? Как коронакризис повлиял на предприятия агропромышленного комплекса? Много ли пострадавших?

- 2020 год был достаточно неплохим, несмотря на коронавирусные явления. Нас судят по нашим индексным показателям в Минсельхозе: сколько получили зерна, молока, мяса, яиц и так далее. В прошлом году в Псковской области получили рекордный урожай зерна.

На сегодняшний момент у нас есть флагманы в отрасли растениеводства - ряд крупных и средних предприятий, даже мелких, и фермеры, которые получают европейскую урожайность. С чем это связано? Пришли новые технологии, сельское хозяйстве в бюджете региона было приоритетным, были достаточно серьезные меры государственной поддержки, плюс пришли сильные инвесторы. Никто не отменял трудолюбие людей и погодные условия.

Наблюдается динамичный рост. На нас смотрят как на стабильный, надежный регион.

- Все сельхозпредприятия, промышленные предприятия сохранились?

- Конечно.

- Достаточна ли государственная, региональная поддержка для того, чтобы помочь хозяйственникам?

- Хотелось бы больше. За последние 2-3 года объем денежных средств по прямым программам немного уменьшается. И это не только в нашем регионе.

Теги: #псковское областное собрание #бюджет #АПК
Источник: Псковская Лента Новостей
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