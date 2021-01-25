Экономика

В Псковской области отмечается рост добычи полезных ископаемых

По итогам 2020 года рост добычи полезных ископаемых в Псковской области составил 10,3%, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Промышленное производство в регионе сократилось по сравнению с 2019 годом на 1,1%. Обрабатывающие производства показали снижение на 0,4%, электро- и теплоэнергетика – на 7%, отрасли, обеспечивающие водоснабжение и водоотведение, ликвидацию загрязнений, сбор и утилизацию отходов, – на 11,1%.

Обрабатывающие производства, увеличившие объемы производства по сравнению с 2019 годом: производство пищевых продуктов – на 3,8%, напитков – на 4,2%, кожи и изделий из кожи – на 9,8%, деятельность полиграфическая и копирование носителей информации – на 21%, производство прочей неметаллической минеральной продукции – на 5,3%, компьютеров, электронных и оптических изделий – на 15,9%, мебели – на 10,6%.

Обрабатывающие производства, максимально снизившие объемы производства по сравнению с 2019 годом: производство бумаги и бумажных изделий – на 17,3%, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 11,3%, электрического оборудования – на 15,4%, машин и оборудования, не включенных в другие группировки – на 11,3%.