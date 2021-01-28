Экономика

Клиенты СберБанка могут посмотреть историю своего капитала за 5 лет

В СберБанк Онлайн появилась история капитала с 2015 года: клиенты могут посмотреть, росла или падала общая сумма их средств, как менялись доли активов, как влияли на капитал большие покупки и другие события. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, при этом учитываются средства на картах и вкладах, в инвестициях и пенсионных продуктах. Это первый подобный сервис в России.

«Обычно для аналитики используют калькулятор и Excel, а мы упрощаем задачу и делаем историю доступной всем. Это дает возможность оценить, растет или ʺпроедаетсяʺ капитал, и сделать выводы. В будущем мы хотим еще подробнее показать клиенту, как он пришел к тому, что у него есть сейчас, какие решения на это повлияли, что сработало, а что нет. Когда видишь это наглядно, проще планировать будущее и ставить большие цели», - сообщил директор дивизиона «Персональное финансовое планирование» Сбербанка Алексей Ермаков.

График истории находится в разделе «Всего средств» (вкладка «Финансы» на главном экране приложения СберБанк Онлайн). Кроме истории, там можно оценить капитал на текущий момент: общий баланс, сколько и где лежит денег. И, если нужно, то сразу же их перераспределить - например, открыть новый вклад или карту, выбрать инвестиционный продукт.

«Всего средств» - один из сервисов управления личными финансами (personal financial management, PFM) в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Задача — помочь клиентам Сбера позаботиться о будущем: не тратить лишнее, откладывать деньги, достигать финансовых целей и зарабатывать с помощью инвестиций. Кроме «Всего средств», к PFM относятся: «Анализ финансов», «Ваш бюджет», «Цели», «Инвестиции и пенсии».