Экономика

Почти 800 тысяч рублей задолжали псковские организации своим работникам

793 тысячи рублей составила просроченная задолженность по зарплате по состоянию на 1 января среди организаций Псковской области (кроме субъектов малого предпринимательства). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Указанная сумма на 97,7% меньше, чем на 1 декабря 2020 года. «Вся сумма просроченной задолженности по заработной плате сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств», - отметили в Псковстате.

Численность работников, которым своевременно не выплачивалась зарплата по состоянию на 1 января, составила 19 человек. В расчете на одного работника просроченная задолженность по заработной плате составила 41,7 тысячи рублей.

На 1 января вся сумма просроченной задолженности по заработной плате сложилась в организациях обрабатывающих производств.