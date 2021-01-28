Экономика

СНГБ: Кредит от нас, а выбор цели - от вас!

Кредит «Потребительский» воплотит в жизнь любые желания. Сделать ремонт или порадовать себя новым приобретением – все возможно вместе с СНГБ.

Банк советует своим клиентам воспользоваться выгодным предложением:

процентная ставка – от 9,65%* годовых.

срок кредитования: до 10 лет (вкл.).

Подробности по телефону: 8-800-200-88-04, в офисах «Сургутнефтегазбанка» или на сайте https://www.sngb.ru.

* Процентная ставка 9,65% годовых действует для зарплатных клиентов / зарплатных клиентов «бюджетников». Если клиент не относится к категории зарплатный клиент / зарплатный клиент «бюджетник», при сроке кредита от 2 до 10 лет размер процентной ставки увеличивается на 2% годовых. Ставка действует на сумму свыше 300 000 рублей при сроке кредитования от 5 лет по заявкам, принятым в период проведения акции до 30.04.2021 (включительно). Ставка учитывает дополнительную скидку 0,25% при наличии у клиента купона «Продукт дня», оформленного в АО БАНК «СНГБ». При неоформлении страхового полиса в АО БАНК «СНГБ» по рискам «Несчастный случай, болезнь» на весь срок пользования кредитом процентная ставка увеличивается на 3%. При оформлении соответствующего страхового полиса на весь срок пользования кредитом не в АО БАНК «СНГБ» и / или срок действия страхования менее срока действия кредитного договора процентная ставка увеличивается на 2%. Информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Подробные условия на сайте банка.