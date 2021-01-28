Экономика

Число бедных в России за год выросло на 1,2 миллионов

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в III квартале 2020 года увеличилась на 1,2 млн человек по сравнению c III кварталом 2019 года и составила 18,8 млн человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росстат.

При расчете использовалась величина прожиточного минимума в III квартале 2020 года на уровне 11 606 рублей.

Уровень бедности в РФ в III квартале 2020 года вырос до 12,8% против 12,0% в III квартале 2019 года.

Показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер - максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале (из-за выплат премий в конце года), поэтому корректно сравнивать квартал с аналогичным кварталом прошлого года, а не с предыдущим кварталом.

«По сравнению с III кварталом 2019 года число малоимущих выросло на 1,2 млн человек или на 0,8 п.п. Среди причин: общая благоприятная экономическая ситуация в стране в III квартале 2019 года, рост прожиточного минимума на 594 рубля - с 11 012 руб. в III квартале 2019 года до 11 606 руб. в III квартале 2020 года - при близких значениях среднедушевых денежных доходов (35,08 тыс. руб. в III квартале 2019 года и 35,04 тыс. руб. в III квартале 2020 года)», - говорится в комментарии Росстата.

По сравнению со II кварталом 2020 года число малоимущих в III квартале 2020 года сократилось на 1,1 млн человек - с 19,9 млн человек до 18,8 млн человек (с 13,5% населения до 12,8% населения). В I квартале 2020 года число бедных равнялось 18,6 млн человек, а уровень бедности – 12,6%.

Уровень бедности в целом за январь-сентябрь 2020 года оценивается в 13,3% против 13,1% в январе-сентябре 2019 года.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в майском указе 2018 года поставил перед правительством задачу снизить уровень бедности в России в два раза к 2024 году (если брать за базу 2017 год - 12,9%, то это означает снижение до 6,5% - ред.).