Экономика

Экономическая перепись малого бизнеса началась в Псковской области

Экономическая перепись малого бизнеса началась в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Малым и микропредприятиям – юридическим лицам – необходимо заполнить форму №МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2020 год», индивидуальным предпринимателям – форму №1-предприниматель «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя за 2020 год».

Заполнить формы в электронном виде можно уже сейчас:

на сайте Росстата (при наличии электронной подписи);

у операторов электронного документооборота.

Если форма будет заполнена на бумажном бланке, то ее необходимо передать лично или отправить в Псковстат по почте на адрес: 180000, Псков, улица Карла Маркса, 15.

Формы необходимо предоставить до 1 апреля 2021 года. Каждая должна быть подписана исполнителем, содержать информацию об адресе электронной почты и номере телефона исполнителя.

Уточнить, какую отчетность необходимо предоставить в Псковстат, можно здесь.

Экономическая перепись малого бизнеса проводится один раз в 5 лет и в соответствии с законодательством России участие в ней является обязательным.

Псковстат гарантирует конфиденциальность предоставленной информации.