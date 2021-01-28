Бюджет Великих Лук на 2021 год увеличен на 155 млн рублей

Бюджет города Великие Луки 2021 года увеличен на 155 млн 15,1 тыс. рублей. Дополнительные средства планируется выделить на выполнение «майских» указов президента РФ, а также на повышение минимального размера оплаты труда работников бюджетных учреждений. Изменения в главный финансовый документ города приняли 27 января депутаты городской Думы шестого созыва на 41-м внеочередном заседании, пишет «Великолукская правда».
Фото А. Воробьева
Как пояснила начальник финансового управления администрации Великих Лук Наталья Дмитриева, изменения в доходную и расходную часть городского бюджета посредством межбюджетных трансфертов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на основании уведомлений региональных отраслевых комитетов.
Субсидия из областного бюджета в размере 54 млн 171 тыс. пойдет на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, а 2 млн 61,4 тыс. на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (21 семьи).
Кроме того, выделяются субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, которые пойдут на благоустройство общественных территорий Великих Лук.
Серьезные суммы также выделяются на учреждения культуры, образования и спорта.
На 2022 год планируется добавить 113 млн 924,5 тыс. рублей, на 2023-й - 101 млн 629,6 тыс. рублей.
К примеру, в следующем, 2022-м году свыше 6 млн рублей планируется направить на приведение в порядок системы теплоснабжения для обеспечения мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Также, среди статей расходов на плановый период значатся: оснащение оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания учреждений дополнительного образования, субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров…
В ходе своего выступления Наталья Дмитриева также сообщила об изменениях, касающихся расходной части бюджета в части собственных средств городской казны. Так, на счете городского бюджета по состоянию на 1 января 2021 года зафиксирован остаток в объеме 4 725,9 тыс. рублей. Эти средства будут направлены на развитие спортивной сферы.
В целом, в результате внесенных изменений уточненный доход бюджета города на 2021 год превысит 2,59 млрд руб.