Экономика

Резкое подорожание одежды и техники прогнозируют в России

Повышение стоимости перевозки грузов морем в конце 2020 года начало влиять на стоимость отдельных категорий импортируемых в Россию товаров. Эксперты ожидают подорожание импортной обуви, бытовой техники, мебели и еды.

По прогнозу генерального директора «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, в ближайшее время стоимость новых партий габаритных импортных товаров (бытовой техники, мебели, товаров для дома и так далее) может вырасти не менее чем на 10-15%. Исполнительный директор diHouse (входит в группу компаний «ЛАНИТ») Андрей Тарасов считает, что электроника и бытовая техника могут подорожать на 2-3%, пишет РБК.

По словам основателя Zenden Group (бренды обуви Zenden, Thomas Munz и Mascotte) Андрея Павлова, компания уже сейчас получает межсезонную обувь и коллекции весна–лето по более высокой себестоимости, увеличение цен на полке в зависимости от категории товара составит от 2 до 10-20%.

Сразу несколько участников рынка говорят, что к концу 2020 года стоимость морских перевозок выросла примерно до 9 тысяч долларов с 1,5 тысячи за контейнер.

«Если речь идет о перевозке холодильников, в стандартный контейнер их помещается 60-70 штук, - приводит расчет глава представительства производителя бытовой техники Candy-Hoover Group Глеб Мишин. - То есть рост стоимости перевозки с 1,5 тысячи до 9 тысяч долларов означает плюс более 100 долларов на каждый холодильник».

Он отметил, что до недавнего времени производители субсидировали увеличение расходов в надежде, что это временное явление, а также использовали складские запасы на территории России. Но, поскольку высокий уровень цен на перевозку сохраняется, в ближайшее время он начнет отражаться на конечной стоимости товаров, добавил Глеб Мишин.

По словам Андрея Павлова, в пиковые моменты стоимость морского фрахта достигала 10 тысяч долларов, хотя даже за эту цену забронировать перевозку бывает сложно. «Значительнее всего выросла стоимость логистики для недорогой обуви - примерно на 12%. Для кожаной обуви прирост составил примерно 4%», - рассказал он. Вместе с тем обувной рынок ожидает подорожания комплектующих для производства обуви, прогнозирует Андрей Павлов.