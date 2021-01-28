Экономика

Чистая прибыль банка «Открытие» за год выросла до 81,5 млрд рублей

Чистая прибыль банка «Открытие» за 2020 год по российским стандартам бухгалтерского учета составила 81,5 млрд рублей, что на 73% больше, чем в 2019 году (47,2 млрд рублей). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, положительное влияние на финансовый результат оказали рост кредитного портфеля и его доли в структуре активов банка, изменение резервов, а также получение дивидендного дохода от дочерних компаний.

По итогам 2020 года активы банка «Открытие» выросли на 268 млрд рублей (+12%) до 2,6 трлн рублей. Кредитный портфель до вычета резервов в 2020 году увеличился на 273 млрд рублей (+15% без учета валютной переоценки), до 1,7 трлн рублей. Доля кредитного портфеля за вычетом резервов в активах выросла до 56% на 1 января 2021 года (против 50% на 1 января 2020 года).

Кредитный портфель юридических лиц вырос в 2020 году на 153 млрд рублей, до 1,2 трлн рублей (+9% без учета валютной переоценки). Объем выданных в 2020 году корпоративных кредитов составил 1 192 млрд рублей, что на 27% выше, чем за 2019 год; объем выданных кредитов клиентам сегмента малого и среднего бизнеса составил 160 млрд рублей (+13% по сравнению с прошлым годом).

Кредитный портфель физических лиц вырос в 2020 году на 120 млрд рублей (+32% без учета валютной переоценки), до 495 млрд рублей. За 2020 год банк выдал более 280 млрд рублей розничных кредитов, что на 20% больше по сравнению с 2019 годом.

Портфель ценных бумаг банка по итогам 2020 года сократился на 128 млрд рублей и составил 671 млрд рублей или 26% от активов банка. Сокращение обусловлено выбытием непрофильных активов.

Общий объем средств клиентов по итогам 2020 года увеличился на 173 млрд рублей, до 1,9 трлн рублей (+7% без учета валютной переоценки). При этом средства юридических лиц выросли на 110 млрд, до 941 млрд рублей (+10% без учета валютной переоценки). Средства частных клиентов увеличились на 64 млрд, до 970 млрд рублей (+3% без учета валютной переоценки). В структуре средств клиентов доля текущих счетов составила 39% (27% на конец 2019), что позволяет банку оптимизировать стоимость фондирования.

Чистая прибыль банка «Открытие» в 2020 году выросла на 73% до 81,5 млрд рублей.

Чистый процентный доход, ключевой источник операционного дохода банка, увеличился по итогам 2020 года на 6%, до 63 млрд рублей. При этом по итогам второго полугодия 2020 года рост чистого процентного дохода составил 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Чистый комиссионный доход банка по итогам 2020 года составил 25 млрд рублей, что сопоставимо с итогом 2019 года, несмотря на снижение в первом полугодии 2020 года.

По итогам 2020 года банк показал восстановление резервов в сумме 21 млрд рублей в связи с погашением проблемной задолженности крупными корпоративными клиентами.

В 2020 году банк получил дивиденды от дочерних компаний в размере 17 млрд рублей.

Операционные расходы за 2020 год составили 66 млрд рублей, что на 2% ниже показателя предыдущего года (67 млрд рублей).

Регуляторный капитал банка за 2020 год вырос на 24 млрд рублей (+8%) до 336 млрд рублей за счет положительного финансового результата.

Нормативы достаточности капитала и ликвидности банк «Открытие» соблюдает с существенным запасом: по состоянию на 1 января 2021 года Н1.0 составил 13,9% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок), Н26 — 128% (при пороговом значении 100% для системно значимых кредитных организаций).

* Показатели рассчитаны по внутренней методике банка «Открытие» на неконсолидированной основе.