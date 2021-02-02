Экономика

В России спрогнозировали рост цен в феврале

Темпы роста цен в России в феврале составят 5,5% в годовом выражении. Это следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.

Произошедшее с начала года ослабление рубля и повышение цен, в частности, на плодоовощную продукцию, служат главными проинфляционными рисками в феврале, сходятся во мнении эксперты.

Так, годовая инфляция в текущем месяце ускорится до 5,8% на фоне ухудшения инфляционного фона в январе. Такой прогноз дала руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова. «Во-первых, не удается затормозить рост продовольственных цен, этот фактор остается главным драйвером инфляционного давления. Во-вторых, динамика курса с начала года может заставить компании переносить ослабление рубля в конечные цены, что также будет негативно для динамики цен», - сказала она.

Более позитивные ожидания у аналитиков «ВТБ Капитала» - 5,4%. При этом рост цен в продовольственном сегменте в феврале они оценивают примерно в 6,9%, а в непродовольственном - в 5%. В то же время в секторе услуг инфляция будет ниже целевых уровней Банка России - около 3,3%.

Главными драйверами инфляции в феврале, по мнению старшего экономиста банка «Открытие» Максима Петроневича, станут продолжающийся рост цен на плодоовощную продукцию, всплеск волатильности на валютном рынке, а также возможный перенос случившегося роста цен производителей в обрабатывающей промышленности в потребительские цены.

Основными причинами стабилизации инфляции в феврале станут антиинфляционные меры властей, сезонное охлаждение внутреннего спроса, а также ограничение денежного предложения, считает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.

«Кроме того, ослабление пандемии приведет к замедлению роста, а возможно, и коррекции цен на лекарства и средства гигиены», - подчеркнул эксперт.

Также важным фактором стабилизации инфляции станет отсутствие заметного ослабления рубля в декабре-январе и возможное его незначительное укрепление до конца первого квартала, заключил он.