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Экономика

Общественный пресс-центр ПЛН: Итоги работы и самые громкие дела псковского УФАС

02.02.2021 13:13|ПсковКомментариев: 0

В среду, 3 февраля, в 15:00 в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция с руководителем управления федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольгой Милонаец.

Как отразилась на работе регионального УФАС пандемия коронавируса? Кто чаще всего нарушает антимонопольное законодательство – чиновники или предприниматели? Что можно, а что нельзя рекламировать в соцсетях? На что чаще всего жалуются антимонопольщикам участники госзакупок и рядовые псковичи?

Глава ведомства расскажет об итогах работы за 2020 год, самых резонансных делах и планах управления на текущий год, а также ответит на вопросы журналистов.

 

Дата проведения: 3 февраля. Начало в 15:00.

Журналисты смогут принять участие в мероприятии в дистанционном формате. Видеотрансляция пресс-конференции будет организована на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в соцсети ВКонтакте.

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07 или по электронной почте: alexd77@pln-pskov.ru.

Теги: #общественный пресс-центр ПЛН #УФАС России по Псковской области #Антимонопольная служба
Источник: Псковская Лента Новостей
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С 1 февраля вступили в силу новые ограничения в соцсетях. Поддерживаете ли вы запрет мата и противоправного контента?
В опросе приняло участие 133 человека
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