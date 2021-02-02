Экономика

Птицефабрика «Псковская» в очередной раз выставлена на продажу

Птицефабрика «Псковская» в очередной раз выставлена на продажу посредством публичного предложения. О продаже движимого и недвижимого имущества компании-банкрота ООО «Птицефабрика "Псковская"» снова объявил Российский аукционный дом.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в РАД, на торгах реализуется имущественный комплекс ООО «Птицефабрика "Псковская"» в Псковской области, разделенный на четыре лота.

Первый - площадка по производству диетического мяса бройлеров в деревне Писковичи, включающая 5 земельных участков общей площадью 34,1 га, 76 строений и оборудование. Начальная цена – 68,4 млн рублей. Минимальная цена – 54,7 млн рублей

Второй - площадка по производству комбикорма в Пскове на 1-й Поселочной улице, 27. Комплекс включает 5 земельных участков общей площадью 8,5 га, 35 строений и оборудование. Начальная цена – 54,1 млн рублей. Минимальная цена – 43,3 млн рублей.

Еще один лот - производственная площадка в деревне Тямша. Комплекс включает: земельный участок 47 га, 67 зданий общей площадью 90 тыс. кв. м и оборудование. Начальная цена – 349,7 млн рублей. Минимальная цена – 279,7 млн рублей.

Также на продажу выставлено движимое имущество. Начальная цена – 173 005 рублей. Минимальная цена – 138 404 рубля.

Торги будут проходить посредством публичного предложения до 14 марта.

На данный момент все площадки птицефабрики «Псковская» заморожены. «Несмотря на это, данные активы имеют большой потенциал для развития бизнеса в аграрном направлении. Кроме того, мы не исключаем возможность перепрофилирования некоторых площадок под нужды другой отрасли. Например, площадка в Пскове может заинтересовать инвесторов под размещение логистического комплекса», - прокомментировала заместитель генерального директора РАД Ольга Желудкова.

Напомним, ранее псковская птицефабрика входила в группу компаний «Рубеж». Ее директор Василий Верюжский осенью 2013 года был задержан по обвинению в невыплате около 44 млн рублей зарплаты более чем 800 сотрудникам двух птицефабрик «Псковской» и «Новгородской». В 2014 году оба предприятия были объявлены банкротами, в них ввели конкурсное производство.

Продать активы птицефабрики «Псковская» пытаются с 2016 года. Изначально комплекс движимого и недвижимого имущества предлагали купить единым лотом за 756,9 млн рублей.