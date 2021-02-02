Экономика

Более 200 тысяч тонн молока произвели в Псковской области в 2020 году

Более 200 тысяч тонн молока произвели в хозяйствах всех категорий Псковской области в 2020 году. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, это на 1,8% больше, чем в прошлом году.

Сельскохозяйственные предприятия получили свыше 163 тысяч тонн молока. Производительность по сравнению с 2019 годом в общем счете также выросла на 3%.

Абсолютным лидером по валовому надою за прошлый год (более 58 тыс тонн) и поголовью скота (свыше 5 тысяч голов) является великолукская компания «Слактис». Надой на одну фуражную корову в этой агрофирме также оказался рекордным - более 11,5 тысяч кг в год.

В числе лучших производителей молока среди всех региональных компаний также значатся ООО «Молочный Ресурс» Великолукского района (валовой надой - более 15 тонн молока), ООО «Добручи-2» Гдовского района (валовой надой - более 9 тонн молока) и ОАО «Красное знамя» Новосокольнического района (валовой надой - свыше 7 тонн молока).