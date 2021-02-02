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Экономика

Псковичи приняли участие в заседании по вопросам легкой промышленности

02.02.2021 18:18|ПсковКомментариев: 1

Круглый стол, посвященный вопросам поддержки отечественной легкой промышленности, сохранения кадрового потенциала и занятости работников, состоялся сегодня, 2 февраля, в формате видеоконференции с участием депутатов Госдумы, руководителей предприятий легкой промышленности, объединений работодателей и общественности. От псковских профсоюзов в круглом столе приняли участие председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов и председатель Псковской областной организации профсоюза работников промышленности Людмила Лепешкина, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

Генеральный директор одного из известнейших в России псковского предприятия ЗАО «Швейная фабрика "Славянка"» Елена Косенкова в ходе мероприятия обозначила проблемы и их возможные пути решения, проработанные совместно с профсоюзной стороной. Одним из ключевых моментов, по мнению Елены Косенковой, является работа с госзакупками. Срок исполнения госконтракта часто ограничен такими временными рамками, в которых его исполнить весьма затруднительно, а порой и невозможно, так как поставщики сырья не имеют в запасах необходимого количества материалов.

Елена Косенкова подчеркнула, что для успешного выполнения госконтрактов необходимо учитывать специфику производства, а также рассмотреть возможность упрощения процедуры пропуска сырья таможенными органами. Влияет на промышленные предприятия и высокий уровень налоговой нагрузки. Руководитель швейной фабрики считает, что налог на добавленную стоимость необходимо уменьшить до 0% на детскую продукцию и до 10% - на взрослую продукцию. Также необходимо рассмотреть вопросы установления моратория на рост тарифов на энергоносители на период до трех лет и выделения отечественным производителям до 30% площадей в торговых центрах и сетевых магазинах или возмещение затрат по арендной плате.

«На наш взгляд, отрасль текстильной и легкой промышленности является одной из наиболее пострадавшей, мы можем судить по этому по работе одного из самых крупных промышленных швейных предприятий России, осуществляющих свою экономическую деятельность на территории Псковской области. На «Славянке" работают более 700 работников, функционирует стопроцентная первичная профсоюзная организация. Я регулярно провожу встречи с трудовым коллективом, руководителем фабрики Еленой Александровной. В ходе встреч мы обсуждаем как частные вопросы, так и проблемы всей отрасли», - отметил председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов по итогам работы круглого стола.

По его мнению, зарплата в отрасли находится «ниже ватерлинии», но люди благодарны за тот уровень дополнительных социальных гарантий, которые проработаны профсоюзами при поддержке работодателя (сегодня у предприятия функционирует общежитие для работников, дополнительное медицинское обслуживание, доплаты за вредность, осуществляется повышение квалификации и т. д.).

«Сохранение социальных льгот и повышение заработных плат при отсутствии должных мер государственной поддержки ставит под угрозу дальнейшее существование предприятия, одного из флагманов текстильной и легкой промышленности России», - подчеркнул Игорь Иванов.

По его словам, пандемия, общее снижение покупательской способности, закрытие границ, налоговая нагрузка, волатильность национальной валюты, условия для участия в обеспечении государственных контрактов, транспортные издержки, рост тарифов на энергоносители - это основные проблемы, которые «добивают» легкую промышленность.

«В кратчайшее время нам всем необходимо выработать консолидированную позицию по всему спектру проблем, для того чтобы удержать на плаву отрасль, не допустить высвобождения высокопрофессиональных рабочих мест, сохранить социальную стабильность», - заключил Игорь Иванов.

По итогам совещания подготовлена резолюция, которая будет направлена в правительство РФ.

Теги: #Псковский облсовпроф #промышленность
Источник: Псковская Лента Новостей
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