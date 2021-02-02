Экономика

Бизнес-омбудсмен внес предложения в адрес псковского губернатора о смягчении ограничений

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев направил в адрес губернатора Михаила Ведерникова письмо с предложениями о смягчении ограничительных мер. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена.

Аркадий Мурылев предложил поэтапное возвращение к нормальным условиям работы, в качестве первоначальных мер он видит отмену временных ограничений и возможность полноценного функционирования предприятий общепита.

Напомним, что в конце октября прошлого года ввиду ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки региональные органы власти ужесточили ограничительные меры: ввели запрет на проведение в объектах общепита концертов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий, банкетов, свадеб, поминок, корпоративов и иных мероприятий.

Бизнес-омбудсмен сообщил, что на текущий момент нормализация работы кафе, ресторанов и других организаций общепита жизненно важна для их сохранения, так как самый прибыльный период - новогодние праздники - прошел для них «не как ожидалось», многие руководители рассчитывали на увеличение выручки для того, чтобы сохранить персонал и рассчитаться с долгами.

«В последние дни мы наблюдаем положительную тенденцию к стабилизации ситуации в Псковской области, кроме того, проводится массовая вакцинация населения. Оценивая возможные риски, на текущий момент предлагаю поэтапное снятие ограничений – в данном случае возвращение к условиям, закрепленным в редакции от 18 октября 2020 года указа губернатора Псковской области №30-УГ», - отметил Аркадий Мурылев в своем письме.