Экономика

Резидент «Моглино» заявил о попытке рейдерского захвата своих активов

Про рейдерские захваты в Псковской области слышать приходится нечасто. Во всяком случае, в публичной плоскости. По сравнению с другими регионами нашей необъятной у нас не так часто кто-то пытается отжать, к примеру, целый завод. Тем заметнее и вызывающе выглядят те редкие случаи, которые если и не являются рейдерством, то уж точно имеют массу его признаков.

В начале года стало известно, что рейдерскому захвату со стороны бывшего руководства подвергается резидент особой экономической зоны «Моглино» ООО «Экокабель». Во всяком случае именно так обозначают происходящее на предприятии его нынешние владельцы. Они даже обратились к губернатору Псковской области и в правоохранительные органы (СУ СК РФ по Псковской области, прокуратуру Псковской области, УМВД России по Псковской области) с просьбой провести проверку действий группы лиц, направленных на отъем имущества компании.

Дело серьезное. За разъяснениями Псковская Лента Новостей обратилась к генеральному директору ООО «Экокабель» Сергею Шевцову.

С чего все начиналось

Впервые об «Экокабеле» большинство псковичей услышали осенью 2017 года, когда сначала на заседании наблюдательного, а потом и экспертного советов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» компания представила свой инвестпроект по созданию производства кабельно-проводниковой продукции. В этом же году «Экокабель» пополнил список резидентов псковской ОЭЗ.

Заявлялось, что новоявленный резидент намерен вложить в проект порядка 175 млн рублей и планирует начать выпуск продукции уже весной 2018-го года (безгалогеновые провода и кабели с повышенными требованиями по огнестойкости и пониженным дымо- и газовыделением).

Любопытно, что тогда было обозначено, что «Экокабель» - это уже действующее производство, которое просто захотели расширить, чтобы поставлять продукцию на экспорт (беспошлинный вывоз, льготы и прочие блага ОЭЗ). Говорилось, что предприятие «успешно работает в Пскове» с 2012 года, хотя по факту работать с успехом оно начало лишь к 2017 году.

В августе 2018 года на торжественной церемонии в рамках выездной сессии ПМЭФ в Пскове «Экокабелю» передали указательный камень в ознаменование начала строительства завода на территории особой экономической зоны. В управляющей компании ОЭЗ «Моглино» вновь сообщили, что ожидают, что «Экокабель» построит свой завод в течение года.

Тут и спойлерить не нужно, мы знаем, что пока не срослось. Ведь с осени 2018-го события на заводе стали развиваться не по самому радужному сценарию, когда появились заявления о признании ООО «Экокабель» банкротом от контрагентов. Так, «Псковвтормету» компания задолжала почти 50 млн рублей.

Накопившиеся немалые долги и иски о признании банкротом сразу же дали повод для пересудов. Плюс затянувшиеся разбирательства со строительной компанией, которая уже давно была должна построить завод в Моглино. Но все это было еще полбеды - долговые обязательства нередко возникают между компаниями. Это, можно сказать, рутинные реалии, от которых никто не застрахован. На предприятии стали происходить и куда более неприятные истории.

«Холодный отжим»

В мае 2019 года Сергей Шевцов как соучредитель ООО «Экокабель» заподозрил действующего директора компании Павла Евдокименкова и второго соучредителя Вячеслава Тренина в сомнительном ведение дел на заводе. Во-первых, допустили сумасшедший рост долгов. Во-вторых, еще и провернули старую, как мир, схему: назначенный на тот момент директор ООО «Экокабель» Николай Панкратов, являющейся также директором ООО «Эксвайер Инжиниринг Групп» («ЭИГ»), продает набор технологического оборудования, занижая его рыночную стоимость в несколько раз, ООО «ЮУПК» (директор Вячеслав Тренин), а затем сдает его в аренду ООО «Экокабель». Проследить в данном процессе экономическую логику весьма сложно, согласитесь.

После скандала Павел Евдокименков и Вячеслав Тренин дарят свои доли представителю компании ООО «ЕТПК».

«Экокабелю» удалось сохранить лицо и остаться надежным поставщиком продукции и ответственным налогоплательщиком (уплаченные за 2019 год налоги превысили 23 млн руб., за 2020 год - 17,4 млн рублей). Однако бывшие владельцы «Экокабеля», по словам Шевцова, теперь предпринимают попытку добиться прекращения работы предприятия и изъять его имущество в свою пользу. «Для получения незаконного кредиторского контроля они создали фиктивную кредиторскую задолженность перед аффилированными с ними лицами», - поясняет нынешний руководитель завода.

По его мнению, бывший директор предприятия незаконно приобрел фиктивные права требования к должнику, то есть взял на себя обязанность оплатить некой фирме ООО «ЕТПК» (Екатеринбургская торгово-промышленная компания) по ряду договоров поставки по цене 283,5 млн рублей с обязательством оплаты по графику: по 2,5 млн руб. ежемесячно до конца марта 2018 года и по 5 млн рублей ежемесячно до конца мая 2021 года.

Любопытно, что такая задолженность перед ООО «ЕТПК» за уступленные права требования, как утверждает Сергей Шевцов, никогда по отчетности завода не проходила, и сотрудники, ответственные за визирование подобных документов, категорически ее отрицают.

Что касается признаков аффилированности, то они видны, как говорится, невооруженным глазом: генеральным директором и единственным участником ООО «ЕПТК» является Сергей Шмелев, который ранее являлся участником ООО «Эксвайер Инжиниринг Групп» (напомним, входило в состав учредителей завода «Экокабель»). ООО «ЭИГ» находится под контролем Николая Панкратова, который в свое время возглавлял «Экокабель», и Александра Горшкова, бывшего учредителя и директора «ЭИГ». Кроме того, ранее в состав участников ООО «ЭИГ» входил и Павел Евдокименков, который также был учредителем и руководителем завода «Экокабель».

После февраля 2020 года завод «Экокабель» вышел из этой группы, разорвав, так сказать, корпоративные связи, и перешел под контроль Сергея Шевцова. Бывшим совладельцам такой сценарий явно пришелся не по душе, и они решили написать свой. Вот только у нынешнего руководства есть все основания полагать, что игра ведется, мягко говоря, нечестно.

«То, что вышеупомянутый договор цессии является фиктивным, подтверждается содержанием других документов, имеющихся в распоряжении завода», - подчеркивают в «Экокабеле».

«Фактическая уступка прав по договорам не происходила, взаимоотношения между ООО «ЕТПК» и ООО «ЭИГ» по взаимной задолженности были обоюдно урегулированы взаимозачетом в мае 2018 года. Однако, налицо намерение группы лиц сделать завод «Экокабель» должником как минимум на 185 млн руб. через просуживание требования в арбитражном суде, предоставив в обоснование фиктивные документы», - считает нынешний руководитель предприятия.

«Я имею все основания полагать, что в отношении «Экокабеля» со стороны бывших контролирующих лиц предпринимается незаконная попытка создать кредиторский контроль для того, чтобы заполучить имущество завода», - добавляет Андрей Орлов, представляющий интересы предприятия.

Со слов нынешнего руководства завода получается, что его оборудование пытаются через суд изъять, фактически расплатившись за него воздухом.

Странно, но «Экокабель» при этом пытаются «завалить» еще и Рязанские компании с аббревиатурой - «РМК», с которыми никто даже не оспаривает факт задолженности. В пользу РМК готовы выплатить долг по графику - живыми деньгами, а не оборудованием, но вот ведь закавыка - «Экокабелю» упорно не сообщают реквизиты для платежей, при этом переуступая долг более чем в 20 млн рублей физическому лицу Алексею Шлеину - за 2 млн рублей. В чем же подвох? Разве основа ведения коммерческой деятельности - не получения прибыли? Неужели и здесь есть моменты аффилированности?

Нынешнее руководство «Экокабеля» утверждает, что все это время предпринимались попытки заблокировать деятельность предприятия. Так, 20 ноября 2020 года после беседы в здании УФССП представитель компании ООО «РМК» г-н Немерцев выдвинулся на предприятие ООО «Экокабель» в сопровождении группы лиц в форменном обмундировании, приближенном к сотрудникам ЧОП, однако почему-то не имеющем каких-либо шевронов, по которым можно было бы распознать принадлежность к какому-либо из охранных предприятий Пскова (видимо, для большого устрашения и психологического воздействия). При этом, по словам Сергея Шевцова, Немерцев настаивал в разговоре с судебным приставом о применении безотлагательных мер, в частности, на отключении оборудования предприятия, задействованного в непрерывном цикле производства, на передачу охраны объекта подконтрольным ему ЧОП, а также на передаче ему имущества предприятия на ответственное хранение.

«Хотим отдать должное что, судебный пристав повел себя должным образом. Понимая, что, происходят действия, направленные на захват предприятия и дальнейшую смену его охраны, а также возможную последующую остановку завода, он не допустил каких-либо противоправных действий и незамедлительно потребовал прекратить противоправные действия и посягательства в отношении имущества, не принадлежавшего им. В последующем нам стало известно, что на имя руководителя УФССП региона был подан рапорт по факту оскорбления представителя власти при проведении своих должностных обязанностей. Впоследствии действия приставов были неоднократно обжалованы самими же взыскателями, представителями компании «РМК», что вылилось во второй и третий приезды на завод сотрудников ОСП по ВАПД в присутствии представителей компаний «РМК» и лично Шлеина, не являющиеся сотрудником данных организаций, а действующего по доверенности», - рассказали представители «Экокабеля».

Но что особенно удивило и даже шокировало всех «заводчан», так это появление «в рядах рязанцев» Вячеслава Тренина, также действующего по доверенности от «РМК». Осталось понять, где связь между Рязанью и Екатеринбургом?!

Впрочем, у руководства ООО «Экокабель» остаются вопросы и к УФССП России по Псковской области, в частности к начальнику ОСП по ВАПД г. Пскова и Псковского района Павлу Лукину.

Так по возбужденному исполнительному производству 26 ноября 2020 года странным образом копии вынесенных постановлений, предусмотренные действующим законодательством, на предприятие не доходили, а направлялись по неизвестным адресам, несмотря на неоднократные уведомления об изменении адреса почтовой корреспонденции. При этом, по мнению представителей «Экокабеля», в «РМК» знали все нюансы исполнительного производства, в том числе легко узнавали телефоны, как понятых, так и сотрудников ГПИ УФССП, присутствовавших на исполнительных действиях.

На «Экокабеле» обращают внимание, что уведомление о погашении задолженности перед ОАО «Псковвтормет» они вручили нарочно в отдел ОСП по ВАПД УФССП России по Псковской области 18 января 2021 года, но почему-то в нарушении действующего законодательства исполнительное производство окончено лишь 29 января 2021 года, а постановления о снятии арестов со счетов ООО «Экокабель» вынесены 1 февраля, то есть в нарушении всех сроков, предусмотренных действующим законодательством и ФЗ № 229 «Об исполнительном производстве». Из-за несвоевременно снятых обращений и арестов по счетам предприятию нанесен дополнительный материальный и репутационный ущерб. В связи с этим юристами компании «Экокабель» рассматривается вариант подачи искового заявления в отношении виновных лиц УФССП России по Псковской области.

Тут важно отметить, что с долгами «Экокабель» очень даже справляется. Так, полностью погашен долг более чем в 40 млн рублей перед «Псковвторметом». Если бы еще не эта дерготня со странными исками от бывших совладельцев…

Сергей Шевцов заявляет о намерении и необходимости переговоров с Сергеем Шмелевым после того, как споры выйдут из «понятийного» русла в правовое. Руководитель «Экокабеля» полагает, что Шмелев и его компания имеют положительную репутацию на рынке и проявляли себя как честные и порядочные партнеры. «Возможно, он был введен в заблуждение своими «подчиненными», степень порядочности которых без сомнения докажут органы правопорядка», - добавляет он.

Что дальше?

Разумеется, взаимоотношения между «Экокабелем» и его бывшими контролирующими лицами имеют в большей степени гражданско-правовой характер, на что уже указали региональные власти в официальном ответе на сайте «губернатор.рф». Однако юристы завода полагают, что факт предоставления суду фиктивных документов с недобросовестным намерением использования судебной власти для реализации преступных замыслов по захвату завода, за пределы гражданско-правового поля выходит и должно быть пресечено правоохранительными органами.

Отметим, что вторая сторона тоже не сидит без дела и пытается возбуждать уголовные дела в отношении Сергея Шевцова, пишет на него заявления, обвиняет в краже имущества... При этом складывается впечатление, что данные процессы кто-то «подталкивает», иначе и не объяснить скорость, с которой происходит движение материалов между отделами. На заводе очень удивляются удивительной работоспособности сотрудников одного из отделов органов правопорядка.

Не забудем упомянуть, что минуло уже больше полугода с тех пор, как Сергей Шевцов подал заявления с необходимыми материалами и доказательствами в УМВД по Псковской области, которое было перенаправлено в УВД по Пскову, по факту мошеннических действий со стороны прежнего руководства, одним из которых являлся фактический вывод денежный средств за пределы РФ. Однако итоговый результат по материалам проверки руководству завода неизвестен, из-за чего на «Экокабеле» приходят к выводу, что правоохранительные органы бездействуют.

Завод же тем временем терпит серьезные репутационные потери (за потерянные контракты еще неизвестно кто будет отвечать рублем), его счета заблокированы, а дорогостоящие станки - арестованы.

Сотрудник по безопасности завода поясняет, что потенциальные рейдеры не гнушались даже хакерских атак на компьютеры и сервер предприятия, блокируя тем самым работу сотрудников.

Казалось бы, при всех вводных, все это - лишь спор хозяйствующих субъектов, хоть и зашедший слишком далеко. Однако нельзя закрыть при этом глаза на тот факт, что под угрозой закрытия находится серьезное предприятие, где работает свыше сотни человек, что это резидент особой экономической зоны, который от своих планов по строительству завода в «Моглино» не отказывается, а это еще около 120 рабочих мест плюсом (сейчас строительство невозможно, потому что участок является одним из элементов вещественных доказательств в судебных разбирательствах со строительной компанией со строительной компанией ООО «ТПС»).

Важно подчеркнуть, что у предприятия на сегодняшний день нет долгов по зарплате или по «коммуналке», оно предоставляет все соцгарантии, но как долго еще сможет справляться с этими обязанности в связи с нависшей над ним угрозой – большой вопрос.

Очень странно, что региональные власти не хотят если не вмешаться в ситуацию (ох, уж эта оценка регулирующего воздействия!), то хотя бы помочь ее урегулировать. Напомним, такую же отстраненную позицию власть заняла и по отношению к заводу «Точлит», который до сих пор «колбасит» в судебных передрягах бывших и нынешних владельцев.

Правильно ли это? Заводов в Пскове не так много, чтобы позволять себе ими разбрасываться, да и лишние рабочие места городу и бюджету Пскова совсем не помешают.

Алексей Овчинников

Псковской Ленте Новостей не удалось оперативно получить комментарий у прежнего руководства завода «Экокабель», но мы готовы предоставить площадку для публикации мнения второй стороны