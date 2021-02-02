Экономика

Псковские бизнесмены смогут возместить затраты на выставки и ярмарки

Администрация города Пскова в 2021 году субсидирует часть затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочно-ярмарочной деятельности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации областного центра.

Субсидии предоставляются на возмещение следующих затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях:

1) оплата аренды выставочно-ярмарочных площадей;

2) оплата регистрационного сбора;

3) оплата аренды выставочно-ярмарочного оборудования.

Субсидии предоставляются единовременно, но в объеме не более 70% от фактически произведенных в 2020 и (или) 2021 годах затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с участием в выставочно-ярмарочной деятельности. При этом максимальный размер субсидий составляет 15 тысяч рублей в год в расчете на одно юридическое лицо или одного индивидуального предпринимателя.

Заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидий принимаются до 1 декабря.

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