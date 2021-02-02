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Экономика

Весь февраль в «Империале» действуют скидки на продукцию «Прасковья Молочкова»

04.02.2021 10:02|ПсковКомментариев: 0

До конца февраля в гипермаркете «Империал» действуют скидки на молочную продукцию бренда «Прасковья Молочкова» по фирменной карте.

В частности, псковичи могут приобрести творог 5%-ной жирности (пакет 0,2 кг) по цене 62 рубля (обычная стоимость 82 рубля).

Бифилайф «Прасковья Молочкова» жирностью 2,5% (ПЭТ-бутылочка 0,33 кг) обойдется в 30 рублей (прежняя цена - 38 рублей).

Вкусная свежая ряженка жирностью 3,2% (ПЭТ-бутылочка 0,33 кг) до конца февраля стоит 37 рублей (цена до скидки - 46 рублей).

Йогурт в ассортименте 1,2% (лесные ягоды, персик, вишня, бутылочка 0,33 кг, бутылочка 0,33 кг) можно купить по цене 49 рублей (обычная стоимость - 65 рублей). Йогурт «Прасковья Молочкова» — сладкий, натуральный и очень нежный, в удобной и компактной баночке с закручивающейся крышкой. Неудивительно, что он завоевал сердца многих неравнодушных к молочным продуктам людей.

Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!

Теги: #скидки #прасковья молочкова #империал
Источник: Псковская Лента Новостей
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