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Экономика

Генпрокуратура определилась с планом проверок предпринимателей на 2021 год

03.02.2021 22:16|ПсковКомментариев: 0

Генеральная прокуратура определилась с планом проверок индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на 2021 год. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

Генпрокуратура также разработала специальный сервис по поиску внутри утвержденного ежегодного сводного плана проведения плановых проверок, который доступен всем желающим. С его помощью можно проверить, придет ли ревизор в 2021 году. Достаточно вбить ИНН, ОГРН или наименование организации или ИП.

По результатам поиска будет выдана информация о типе проверки, месяце ее начала, цели ее проведения, наименовании органа государственного контроля и так далее.

Напомним, постановлением правительства РФ от 30 ноября 2020 года № 1969 установлен запрет на проведение большинства плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства. Данная мера призвана поддержать бизнес в условиях распространения коронавирусной инфекции путем снижения административного давления со стороны контрольно-надзорных органов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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