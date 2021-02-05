Экономика

На развитие сельских территорий России выделят дополнительно 3,6 млрд рублей

Правительство РФ в ближайшее время выделит дополнительно 3,6 миллиарда рублей на программу комплексного развития сельских территорий. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с аграриями и предпринимателями Адыгеи.

«Продолжим мы эту программу поддерживать. Я знаю, что дополнительно мы в ближайшее время будем выделять 3,6 миллиарда рублей», - цитирует главу правительства РИА Новости.

Мишустин добавил, что это позволит примерно 12 тысячам людей улучшить свои жилищные условия и завершить около 30 проектов.