Экономика

Двоих преподавателей Великолукской сельхозакадемии будут судить за взятки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении декана одного из факультетов ФГБОУ ВО «Великолукская государственная сельскохозяйственная академия» и его заместителя. Они обвиняются в совершении девяти эпизодов получения взяток (п. «а» ч.5 ст.290 УК РФ), одного факта мелкого взяточничества (ч.1 ст.291.2 УК РФ), кроме того, декану инкриминируется два факта служебного подлога (ч.1 ст.292 УК РФ), а его заместителю шесть таких фактов (ч.1 ст.292 УК РФ).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного отдела СК РФ по Псковской области, по версии следствия, в 2016 - 2019 годах предполагаемые злоумышленники, находясь по месту работы и в иных местах, систематически получали от студентов разные суммы взяток как наличными, так переводом на банковские карты за допуск к сдаче сессий без фактического посещения занятий и успешную сдачу зачетов, экзаменов и практик без фактической проверки знаний. Общий размер незаконного обогащения обвиняемых составил свыше 400 тысяч рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.