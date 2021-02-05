Экономика

Регионам рекомендовали содействовать организации розничных рынков и ярмарок

Правительство России на фоне ослабления антикоронавирусных ограничений рекомендовало регионам стимулировать локальную торговлю сельхозпродукцией.

«Ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, постепенно отменяются, - цитирует «Интерфакс» премьер-министра Михаила Мишустина. - Подписано распоряжение, которым рекомендовано регионам содействовать организации розничных рынков и ярмарок в многолюдных местах - безусловно, исходя из эпидемиологической ситуации в регионе и рекомендаций санитарных врачей».

На совещании со своими заместителями Михаил Мишустин отметил, что необходимо создать максимально благоприятный режим для тех, кто продает выращенные в фермерском хозяйстве или на огороде продукты питания. «Выделять им удобные места для развозной торговли, устранять административные барьеры, помогать с получением разрешений и оформлением договоров. Такая поддержка позволит продавцам сельскохозяйственной продукции быстрее восстановить и развивать свой бизнес, а покупателям - приобретать качественные продукты питания по невысоким ценам и недалеко от дома», - добавил он.

Кроме того, регионам рекомендовали обеспечить максимальную доступность торговых точек для покупателей, увеличить количество рынков, ярмарок и торговых объектов.

Региональные власти в течение двух месяцев должны принять соответствующие нормативные акты, а также проинформировать граждан о новых возможностях розничной торговли.