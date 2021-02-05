Экономика

Создатель «Луки-парка» не видит препятствий для реализации инвестпроектов в регионе

Руководитель инвестиционной компании «АИК» Александр Терентьев в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 9 февраля указал на отсутствие препятствий в реализации инвестиционных проектов в Псковской области.

«С той открытостью, которую сейчас демонстрирует руководство области, можно и нужно заниматься подобными и другими проектами, - подчеркнул гость студии. - Позиция руководства области открыта и понятна: "Приходите и давайте вместе работать". И это ни для кого не секрет. Все, кто работают в инвестиционной сфере, это знают. Надо только определить, куда вы хотите вкладывать деньги».

Александр Терентьев отметил, что на территории области очень много проектов, которые «двигаются», и в которые вкладываются «большие деньги». «Все можно реализовать, мне кажется. Нет никаких препятствий вообще. Здесь только вопрос в желании», - добавил он.