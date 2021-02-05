Экономика

Сбербанк расскажет о тонкостях закупочных процедур

Онлайн-конференция для действующих и потенциальных партнеров Сбербанка в Северо-Западном федеральном округе по участию в закупочных процедурах состоится 17 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, спикеры расскажут о последних изменениях в законодательстве, о возможностях участия в закупках банка, об особенностях подачи заявок и других актуальных вопросах.

Участники конференции смогут виртуально пройти все этапы закупочных процедур (от аккредитации до подписания договора), а также узнают о возможностях электронного документооборота и о работе с онлайн-площадками «Сбер А» и SberB2B.

«Электронные торги позволяют не только повысить прозрачность бизнеса, но и значительно облегчают взаимодействие между партнерами. На конференции мы расскажем, как повысить эффективность работы на цифровых площадках, а также разберем типовые ошибки и ответим на актуальные вопросы. Конференция поможет начинающим пользователям раскрыть все преимущества электронных сервисов, а продвинутым – повысить результативность», - отметил заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Александр Павлов.

Для регистрации на онлайн-конференцию необходимо пройти по ссылке.