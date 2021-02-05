Экономика

Ресторанный рынок России рухнул на 20,7%

Ресторанный рынок России рухнул на 20,7%

Оборот ресторанов, кафе и баров в России по итогам 2020 года сократился на 20,7% по сравнению с 2019 годом, до 1 трлн 350,3 млрд рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росстат.

В декабре ресторанный рынок снизился на 20,9% по сравнению с декабрем 2019 года, до 136,3 млрд рублей (по сравнению с ноябрем 2020 года, когда рынок снизился на 16,4% в годовом выражении, падение ускорилось). При этом по сравнению с оборотом предприятий общепита в ноябре в декабре рынок вырос на 8,8% (в ноябре к предыдущему месяцу было зафиксировано снижение – на 7,1%).

В IV квартале оборот ресторанов, кафе и баров сократился на 16,9% по сравнению с показателем за IV квартал 2019 года, до 395 млрд рублей.

В III квартале рынок общественного питания РФ снизился на 18,3% (до 359,7 млрд рублей), во II квартале – на 49,7% (до 205,1 млрд рублей). В I квартале ресторанный рынок вырос - на 3,1% (до 390,5 млрд рублей).

Худшими месяцами для российского ресторанного рынка в 2020 году стали апрель (оборот предприятий общепита упал на 52,6% год к году) и май (-52,9%). Тогда рестораны могли работать только в режиме обслуживания заказов навынос и доставки.

Сообщается, что в 2019 году оборот ресторанов, кафе и баров в России увеличился на 5,5%, -до 1 трлн 665,4 млрд рублей.