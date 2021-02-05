Экономика

Минсельхоз просит пустить в Россию мигрантов для сезонных работ в поле

Проработать вопрос о привлечении иностранных рабочих для проведения сезонных сельскохозяйственных работ в 2021 году поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД вице-премьер Виктория Абрамченко. Об этом сообщает РБК.

С просьбой посодействовать привлечению иностранных рабочих в отечественный агропром к вице-премьеру обратился первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Ряд процессов в сельском хозяйстве требует дополнительного привлечения сезонных рабочих из-за рубежа, у которых есть необходимый опыт, знания и навыки, указал чиновник в письме вице-премьеру.

В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что о привлечении иностранных рабочих для дальнейшего развития АПК и максимально качественного проведения сезонных работ в 2021 году просили ряд представителей регионов и отраслевого сообщества. Предложения отрасли Минсельхоз направлены в Минтруд для проработки, добавляет представитель министерства.

Въезд иностранных граждан Россия ограничила из-за пандемии еще в марте 2020 года: запрет, изначально введенный до 1 мая, был продлен на неопределенный срок. Закрытие границ остановило потоки трудовой миграции и создало риски для сельского хозяйства, указывали в РАНХиГС: по их оценкам, в российском агропроме может быть задействовано до 500 тыс. иностранцев.

Сезонные работы в 2020 году прошли «в штатном режиме», но принятые меры не решили полностью проблем с нехваткой иностранцев, указывает Хатуов в письме. По оценкам регионов, которые приводит Минсельхоз, для сезонных работ в 2021 году нужно дополнительно около 38,2 тыс. иностранных рабочих.