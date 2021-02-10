Экономика

Почти на 75% за год подорожал сахар в Псковской области

Индекс потребительских цен на товары и услуги по Псковской области за декабрь 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года составил 104,9%. Рост цен был на уровне среднероссийского, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

В первом квартале прошлого года цены росли более низкими темпами, чем год назад, во втором квартале прирост был фактически на одном уровне, а в третьем и четвертом кварталах темпы роста цен существенно увеличились.

Основное влияние на величину индекса потребительских цен оказал рост цен на продовольственные товары, которые подорожали на 6,5%. Цены на непродовольственные товары выросли на 4,6%, на услуги – на 2,8%.

Из продовольственных товаров значительнее других подорожали:

сахар – на 74,6%,

крупа гречневая-ядрица – на 39,1%,

масло подсолнечное – на 24,2%,

икра лососевых рыб, отечественная – на 19,7%,

чай черный байховый – на 18,2%;

из плодоовощной продукции:

яблоки – на 35,5%,

груши и огурцы свежие – на 25,3%,

апельсины – на 23,7%,

морковь – на 21,8%.

Наибольшее снижение цен отмечалось на:

пшено – на 11,5%,

смеси сухие молочные для детского питания – на 5,4%,

фарш мясной – на 3,5%;

из плодоовощной продукции на:

капусту белокочанную свежую – на 17,6%,

лимоны – на 3,4%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, в расчете на месяц, на конец декабря 2020 года составила 4651,87 рубля и увеличилась по сравнению с декабрем 2019 года на 9,8%.

Из непродовольственных товаров значительнее других подорожали:

ювелирные изделия – на 29,1%,

фотоаппараты – на 17,6%,

школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары – на 11,7%,

медикаменты – на 11,0%,

ткани хлопчатобумажные – на 10,8%,

медицинские товары – на 10,7%.

Наибольшее снижение цен отмечено на:

топливо моторное – на 1,4%,

нитки – на 0,9%.

Из услуг более всего выросли цены и тарифы на:

услуги правового характера – на 8,9%,

беспроводную радиосвязь – на 7,8%,

ветеринарные услуги – на 5,8%,

ритуальные услуги – на 4,5%.

Среди бытовых услуг значительнее других подорожали:

услуги бань и душевых – на 14%,

химическая чистка, услуги прачечных – на 7,2%,

ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов – на 6,8%,

ремонт и техническое обслуживание транспортных средств – на 5,0%.

Наибольшее снижение цен и тарифов наблюдалось на следующие услуги: