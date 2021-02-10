Почти на 75% за год подорожал сахар в Псковской области

Индекс потребительских цен на товары и услуги по Псковской области за декабрь 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года составил 104,9%. Рост цен был на уровне среднероссийского, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.
В первом квартале прошлого года цены росли более низкими темпами, чем год назад, во втором квартале прирост был фактически на одном уровне, а в третьем и четвертом кварталах темпы роста цен существенно увеличились.
Основное влияние на величину индекса потребительских цен оказал рост цен на продовольственные товары, которые подорожали на 6,5%. Цены на непродовольственные товары выросли на 4,6%, на услуги – на 2,8%.
Из продовольственных товаров значительнее других подорожали:
из плодоовощной продукции:
Наибольшее снижение цен отмечалось на:
из плодоовощной продукции на:
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, в расчете на месяц, на конец декабря 2020 года составила 4651,87 рубля и увеличилась по сравнению с декабрем 2019 года на 9,8%.
Из непродовольственных товаров значительнее других подорожали:
Наибольшее снижение цен отмечено на:
Из услуг более всего выросли цены и тарифы на:
Среди бытовых услуг значительнее других подорожали:
Наибольшее снижение цен и тарифов наблюдалось на следующие услуги: