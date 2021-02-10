Экономика

Выдавать статус ИП в России обещают за несколько минут

В России упростят получение статуса индивидуального предпринимателя - процедура будет занимать всего несколько минут. Об этом сегодня, 10 февраля, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, выступая в Совете Федерации, пишет РИА Новости.

Уже сейчас ФНС готовит решение, которое упростит вход в статус ИП. По его словам, это будет также просто, как стать самозанятым. «Близкий по входу на налоги на профессиональный доход, где это займет несколько минут», - уточнил Дании Егоров.

Напомним, специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход - позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение «Мой налог» и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими - 6%.

Кроме того, Егоров анонсировал скорый запуск автоматического имущественного и инвестиционного вычета по налогу на доход физических лиц (НДФЛ). «С марта мы готовы, уже полностью оттестировали систему, приступить к автоматическому вычету имущественных и инвестиционных вычетов», - пояснил он, напомнив, что соответствующий законопроект сейчас рассматривается в третьем чтении в Госдуме.

Добавим, что ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил вернуться к теме о целесообразности отмены такой организационно-правовой формы ведения бизнеса, как индивидуальный предприниматель. Он уточнил, что это теоретическая точка зрения, отстаивать которую он до конца не готов, однако тема вызвала широкое обсуждение и неоднозначные оценки в деловых кругах и в прессе.