Экономика

Соглашение о предельном уровне цен привело к снижению стоимости сахара - власти Псковской области

Снижение цены на сахар в Псковской области за январь 2021 года составило 1,6%, средняя цена на масло осталась на уровне конца прошлого года. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Отмечается, что это связано с тем, что по состоянию на 10 февраля к соглашению о соблюдении предельного уровня цен присоединился 21 хозяйствующий субъект - все региональные торговые сети и оптовики. В Псковской области нет производителей сахара и масла, местные организации торговли закупают эти товары у оптовых посредников, а те, в свою очередь, у оптовых компаний, пояснили авторы канала.

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На гречку цены не регулируются данными соглашениями и устанавливаются балансом спроса и предложения. «По данным надзорных органов, необоснованного роста цен в Псковской области нет. Сейчас средняя цена на гречку составляет 99,7 рублей», - говорится в сообщении.

По данным налоговой службы региона, по состоянию на 5 февраля средняя цена на подсолнечное рафинированное растительное масло отечественного производителя составляет 100,8 рублей, на белый сахар отечественного производства – 43,56.

«Следует отметить, что цены на продукцию, производимую в Псковской области, остаются стабильными или снижаются», - отмечают авторы каналы.

Так, в регионе за январь 2021 года на ряд продовольственных товаров наблюдалось снижение цен: бескостная говядина – на 3,0%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов – на 2,8%, сливочное масло – на 2,7%.