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Экономика

Эксперты прогнозируют новые проблемы мировой экономике

10.02.2021 22:05|ПсковКомментариев: 0

Мировая экономика может столкнуться с новыми проблемами в первом квартале 2021 года. Это следует из сообщения Reuters со ссылкой на отчет экспертов ООН.

Согласно докладу организации, больше всего пострадает сфера ретейла. Эксперты утверждают, что отрасль сократится на полтора процента, а сферу услуг ожидает спад на семь процентов, пишет РИА Новости.

Отмечается, что на данном этапе именно сфера обслуживания оказывает решающее негативное влияние на мировой ВВП, а торговля товарами, напротив, постепенно восстанавливается.

Проблемы в экономике по-прежнему связаны с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, говорится в отчете. В частности, поэтому специалисты обеспокоены туристической отраслью, так как именно она, по их мнению, является наиболее пострадавшей.

Теги: #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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