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Экономика

Псковичи смогут оценить эффект от ОЭЗ «Моглино» не сразу - Вячеслав Федюнин

11.02.2021 12:18|ПсковКомментариев: 1

Псковичи смогут оценить эффект от особой экономической зоны «Моглино» не сразу, считает генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслав Федюнин. Об этом он сообщил на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей 11 февраля.

Вячеслав Федюнин отметил, что был приятно удивлен наличием в Псковской области такого экономического инструмента, как ОЭЗ «Моглино», которым большинство российских регионов не обладают. По его словам, результат работы любой площадки особой экономической зоны, согласно мировому опыту, должен быть оценен «лет через 10 после старта».

В большинстве стран такие зоны работают по другому принципу. Так, приход даже одного инвестора и привлечение рабочей силы – «большое счастье» для власти в Европе. В Китае наблюдается другая ситуация. По словам Вячеслава Федюнина, там мыслят масштабно и вкладывают огромные средства в создание инфраструктуры. «Настолько иной подход к развитию территории, там не задают вопрос, нужно это делать или нет», - сказал спикер.

По его словам, инвестора нужно «выносить и выходить». Производство искусственных кристаллов, которое началось в Моглино, высокотехнологично и экспортно-ориентированно. Критикам «Титан-Полимера» Вячеслав Федюнин рекомендовал смотреть не только назад, но и вперед, поскольку «это камень в фундамент новой отрасли в экономике региона». «Это предприятие с высокими современными экологическими стандартами», - добавил он.

Теги: #Моглино #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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