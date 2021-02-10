Экономика

Вячеслав Федюнин: Строительство завода «Титан-Полимер» - огромное преимущество

Строительство завода «Титан-Полимер» в Псковской области - это очень серьезный шаг и огромное преимущество для региона. Об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей 11 февраля сообщил генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслав Федюнин.

«Приходилось слышать критику в адрес "Титан-Полимера". Я понимаю, что могут быть разные мнения и суждения, но нужно смотреть не только назад, но и вперед. Это камень фундамента новой отрасли в экономике, от которой мы можем получить очень серьезный мультипликативный эффект», - сказал спикер.

По словам Вячеслава Федюнина, «Титан-Полимер» - это предприятие с высокими экологическими стандартами, современными технологиями, которые обеспечивают высокую доходность производства. Такие производства привлекают других инвесторов, уверен он.

«Это очень серьезный шаг и огромное преимущество», - заверил Вячеслав Федюнин.