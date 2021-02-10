Экономика

Банки увеличат лимиты на операции в Системе быстрых платежей

Российские банки должны будут повысить лимиты на объем ежедневных операций клиента в Системе быстрых платежей (СБП) как минимум до 150 тысяч рублей, следует из проекта указания Центробанка.

На это им отводится срок до 1 октября. В Центробанке считают, что это позволит повысить доступность переводов через СБП, пишет РИА Новости.

Система позволяет переводить до 100 тысяч рублей в месяц бесплатно, а свыше этого - по минимальным тарифам в 0,5% от суммы (но не более 1,5 тысяч рублей). Тем не менее некоторые банки устанавливают лимиты на переводы в день - например, для клиентов Сбербанка это 50 тысяч рублей. В Центробанке отметили, что это ограничивает возможности клиентов банков.

«Из-за этого граждане вынуждены делать переводы через другие сервисы и переплачивать за это комиссию: в среднем один процент», - пояснили в регуляторе.

Отмечается, что лимит в 150 тысяч рублей в день закроет основную потребность в межбанковских переводах.