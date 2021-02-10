Новый магазин сети «Бизон» открылся в Пскове

В Пскове на улице Энтузиастов, 5б открылся новый магазин фирменной сети Псковского мясокомбината «Бизон».
В ассортименте - более 180 наименований мясной продукции, а также молоко, бакалея и кондитерские изделия, преимущество отдается местным производителям или популярным торговым маркам эконом-сегмента.
Благодаря тому, что в магазинах «Бизон» продается продукция собственного изготовления, сети удается удерживать приемлемый уровень цен, доступный для любого покупателя. Кроме того, здесь постоянно можно найти большое количество товаров с ощутимыми скидками.
Ждем за покупками!
Режим работы пн-пт с 9.00 до 20.00, сб-вс с 9.00 до 19.00
Тел +7 (921) 217-69-90
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Адрес: ул.Энтузиастов, 5б