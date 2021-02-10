Экономика

Эксперты: Ипотека в России не подешевеет после снижения ставки

В ближайшее время в России не стоит ожидать падения ставок по ипотеке, даже если Банк России снизит ставку на заседании совета директоров 12 февраля, заявили эксперты.

Аналитики считают, что Центробанк на заседании сохранит ключевую ставку неизменной - на уровне 4,25% годовых, пишет РИА Новости.

«Даже если предположить снижение ключевой ставки, падения ставок по ипотеке ожидать не приходится, так как в настоящее время продолжает действовать программа льготной ипотеки. Кроме этого, возможно и дальнейшее продление данной программы в отдельных регионах», - поделился мнением директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.

Старший директор группы рейтингов финансовых инструментов АКРА Валерий Пивень при этом отметил, что ставка по ипотеке и другим продуктам обычно связана с уровнем ключевой ставки ЦБ, поэтому, вероятно, «будет двигаться вслед за движением этого индикатора». «Это касается реакции стоимости ипотеки как на рост, так и на снижение ставки Банка России», - отметил он.

Доцент кафедры финансовых рынок РЭУ имени Плеханова Максим Марков добавил, что изменение ставок банков после решения ЦБ происходит с определенным временным лагом. Это связано с адаптацией кредитных организаций к новым условиям и соответствующим изменением бизнес-процессов и банковских продуктов.

«В текущих реалиях не стоит ждать существенных изменений условий ипотечного кредитования, особенно если не произойдет изменения ключевой ставки, так как банки и их клиенты продолжают адаптироваться к условиям, сложившимся в результате понижения ключевой ставки на 2 п. п. в 2020 году, а также в результате экономических последствий пандемии коронавируса», - сказал Максим Марков.