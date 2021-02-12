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Экономика

«Моглино» и «Титан-Полимер» приняли участие в заседании бизнес-объединения «Деловая Россия»

12.02.2021 19:03|ПсковКомментариев: 0

Представители особой экономической зоны «Моглино» и завод «Титан-Полимер» приняли участие в заседании комитета по химической промышленности бизнес-объединения «Деловая Россия», которое состоялось 12 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото здесь и далее: бизнес-объединение «Деловая Россия»

Заседание провел председатель комитета, основатель группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский, который озвучил предложения по развитию малотоннажной и среднетоннажной химии в России. 

«Нужно продолжать развивать малотоннажную химию, которую мы определили как приоритет», - подчеркнул он. Михаил Сутягинский напомнил, что президент России Владимир Путин в конце прошлого года поручил подготовить комплекс мер по развитию производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции в России на период до 2030 года.

В ходе заседания комитета основатель группы компаний «Титан» предложил субсидировать затраты предприятий, занимающихся биотехнологиями, на оборудование - до 50%, а на инфраструктуру - до 100%. Он указал на то, что необходимо увеличить государственное финансирование таких предприятий, поскольку сейчас подобная поддержка ограничена.

В числе предложений, озвученных Михаилом Сутягинским, - ввод отрицательного акциза на биоэтанол и его продукта в рамках национального проекта «Экология».

Также председатель комитета предложил запретить использование метанола в России, который содержится в омывающих жидкостях, «вплоть до уголовной ответственности». «До 100 тысяч тонн чистого метанола мы выливаем ежегодно на свою землю», - подчеркнул он.

Биотопливо на основе возобновляемых источников энергии, продолжил он, позволит снизить выбросы от автотранспорта в атмосферу от 40 до 60%. «Развитие малотоннажной химии играет важную роль. В наших городах 15-миллионниках выброс от автомобилей - 5,5 млн тонн в год. Представляете цифры? Мы с вами заслуживаем топливо нового поколения», - подчеркнул он.

Кроме того, председатель комитета предложил, чтобы предприятия, которые занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, имеют в этой деятельности положительный результат, не освободили от федеральных налогов, а дали им возможность направлять эти деньги в компенсацию затрат.

Также на заседании подняли кадровую проблему в этой отрасли. «Это очень важно именно для развития малотоннажной химии, которая нуждается в специалистах тонкого органического синтеза - это требует много знаний, навыков. Нет целевых специалистов, которые бы заняли среднее звено», - сказал он. По его словам, в этой связи очень важно найти новые точки соприкосновения с Министерством науки и высшего образования РФ.

В ходе встречи автономная некоммерческая организация «Национальное агентство развития квалификаций» выразила готовность помогать в поиске кадров для отрасли. Михаил Сутягинский отметил, что для агентства подготовят соответствующее техническое задание.

На заседании выслушали еще ряд мнений по подготовке кадров и развитию отрасли, в числе которых увеличение кооперационных связей между предприятиями в различных регионах, которые приняли к разработке. Финальный перечень предложений по развитию малотоннажной и среднетоннажной химии с учетом предложений членов комитета сформируют в ближайшие дни. 

В мероприятии приняли участие более 50 участников отрасли, а также партнеры комитета по химической промышленности бизнес-объединения «Деловая Россия».

Теги: #промышленность #Титан-Полимер #химия
Источник: Псковская Лента Новостей
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