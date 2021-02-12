Экономика

Александр Козловский поздравил якорного резидента ОЭЗ «Моглино» с трехлетием со дня создания

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский поздравил сотрудников завода «Титан-Полимер» с трехлетием со дня создания предприятия.

«Ваше предприятие зарекомендовало себя только с положительной стороны. Предприятие активно развивается, участвует в жизни нашего региона, обеспечивает его жителей рабочими местами, современными условиями труда и достойной заработной платой», - отметил он в своем поздравлении.

Парламентарий пожелал сотрудникам завода крепкого здоровья и благополучия, творческого подъема и успехов в работе, верных друзей и огромного человеческого счастья. «Пусть вам всегда и во всем сопутствует удача и оптимизм», - заключил Александр Козловский.

Напомним, 14 февраля 2018 года в группе компаний «Титан» появилось отдельное предприятие - псковский завод «Титан-Полимер», на котором планируется выпускать биаксиально-ориентированные БОПЭТ-пленки и полиэстер (ПЭТ-гранулы).

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Проект по созданию многофункционального комплекса по выпуску полиэтилентерефталата, волокон, пленок и нетканых материалов реализуется на территории особой экономической зоны «Моглино» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и государственных финансовых институтов.