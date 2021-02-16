Экономика

Владимир Зубов уверен в успешном развитии псковского завода «Титан-Полимер»

В Торгово-промышленной палате Псковской области уверены в успешном развитии и процветании псковского завода «Титан-Полимер» и рассчитывают на продолжение долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Об этом сообщил президент региональный ТПП Владимир Зубов в своем поздравлении коллектива предприятия с трехлетием со дня его создания.

«Позвольте выразить вам глубокое уважение за колоссальную работу, проделанную по подготовке и строительству завода в течение этих лет. Пусть эта дата преисполнит вас новыми творческими силами и созидательной энергией, направленной на решение сложных задач, стоящих перед вашим коллективом», - обратился Владимир Зубов к генеральному директору псковского завода «Титан-Полимер» Герману Петрушко и всем сотрудникам предприятия.

По мнению президента ТПП региона, добросовестный труд и талант специалистов якорного резидента ОЭЗ «Моглино» как сейчас, так и в будущем станут залогом выпуска продукции высокого качества, а безупречная репутация всегда будет фундаментом для достижения новых вершин.

«Мы уверены в успешном развитии и процветании ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» и в продолжение нашего долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Всему коллективу ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» желаю крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, оптимизма, стабильности и процветания!» - пожелал Владимир Зубов.

Напомним, 14 февраля 2018 года в группе компаний «Титан» появилось отдельное предприятие - псковский завод «Титан-Полимер», на котором планируется выпускать биаксиально-ориентированные БОПЭТ-пленки и полиэстер (ПЭТ-гранулы).

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Проект по созданию многофункционального комплекса по выпуску полиэтилентерефталата, волокон, пленок и нетканых материалов реализуется на территории особой экономической зоны «Моглино» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и государственных финансовых институтов.