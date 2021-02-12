Экономика

Эксперт рассказал о взрывном росте инвестиционной активности россиян

Большую часть своих сбережений россияне держат на депозитах, и лишь малая часть из них инвестируется. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, выступая перед студентами Российской академии народного хозяйства и госслужбы, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

«65% сбережений россияне держат на депозитах и лишь 12% - в инвестициях. Для сравнения: в Китае это равные доли - по 47%, а в США на инвестиции приходится 51% и лишь 14% - на депозиты», - поделился Александр Ведяхин.

При этом он заверил, что в ближайшие годы Россия будет активно догонять развитые страны по инвестиционной активности населения.

«Благодаря эффекту низкой базы частные инвестиции в России в последнее время уже показывают взрывной рост, с 2018 по 2020 год число частных инвесторов в нашей стране выросло в 4,4 раза», - добавил эксперт.

Однако на фондовом рынке можно как заработать, так и проиграть, предупредил Александр Ведяхин. «Поэтому мы, как крупнейший финансовый институт страны, не только создаем условия для развития рынка массовых инвестиций в России, но и ведем масштабную просветительскую деятельность в области финансовой грамотности», - отметил он.

Отметим, что, кроме серии лекций, Сбер запустил для учащихся специальный сайт, где собрана полезная информация для развития: образовательные программы, тесты и игры для прокачки навыков, а также предложения по стажировкам в банке.