Экономика

Почти 46 млн рублей получит Псковская область от Минпромторга

Псковская область вошла в список из 25 субъектов федерации, которые получат финансирование по результатам конкурса на единую региональную субсидию. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в соцсети Instagram в своем еженедельном видеообращении.

«Мы получим от Минпромторга почти 46 миллионов рублей. Большая часть этих средств пойдет на капитализацию областного Фонда развития промышленности», - рассказал он.

«Это наша первая и, надеюсь, не последняя победа в конкурсе такого уровня», - добавил Михаил Ведерников.