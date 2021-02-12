Экономика

Правительство подготовило новый пакет поддержки бизнеса

Правительство сформировало новый пакет поддержки бизнеса. Он направлен, прежде всего, на сохранение занятости — этому посвящены наиболее значимые и дорогостоящие меры, следует из протокола совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

В общей сложности в него вошли пять видов поддержки: перезапуск программы кредитования для малого, среднего и крупного бизнеса «ФОТ 0». Она стартовала в марте прошлого года и, фактически, предусматривала займы на год по нулевой ставке на выплату зарплаты сотрудникам. Программа, согласно отчету Минэка, позволила сохранить 1 млн рабочих мест, пишет газета «Известия».

Дополнительное снижение - на 2-3 п.п. - стоимости льготных кредитов для МСП за счет субсидий банкам. Условие для получения такого займа - увеличение персонала на 10% к декабрю 2021-го относительно начала года. Речь идет о специальной программе стимулирования малого бизнеса (постановление правительства № 1764 от 30 декабря 2018 года). В последней редакции она позволяла МСП брать кредиты по ставке не выше 7%. Убытки банкам по этим займам погашаются из бюджета.

Списание задолженности по налогам и страховым взносам для МСП из наименее восстановившихся отраслей из списка пострадавших от пандемии за март и I квартал 2020 года. Речь, по всей видимости, идет о компаниях, которым в ноябре были предоставлены дополнительные налоговые каникулы на три месяца: туристическая и гостиничная индустрия, общепит, организаторы культурных мероприятия и ряд других.

Фиксация кадастровой стоимости офисов, торговых объектов, точек общественного питания и бытового обслуживания на уровне 2020 года - для расчета налогов на имущество (как физических, так и юридических лиц).

Переходный налоговый режим для компаний, утративших возможность пользоваться специальными условиями. Речь идет о предприятиях, которые «переросли» упрощенную и патентную систему, но переквалификация на общие правила для них остается болезненной, что искусственно сдерживает рост бизнеса.