Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
История развития, качества и новых технологий
счет за воду - оплати задолженность без пени
что происходит на «Экокабеле»?
Знак качества фабрики обуви Nordman
«Деревня Соловьи» - наше качество
Жить и строить нацпроекты помогают
Телефон прямого эфира 56-73-72
ФОКОТ в народ
 
 
 
ещё Экономика 12.02.2021 14:153 Рыночек порешали 15.02.2021 08:000 Центробанк усилит информационную безопасность финансовых экосистем 15.02.2021 07:340 Правительство подготовило новый пакет поддержки бизнеса 14.02.2021 19:250 Владимир Зубов уверен в успешном развитии псковского завода «Титан-Полимер» 14.02.2021 11:390 Александр Козловский поздравил якорного резидента ОЭЗ «Моглино» с трехлетием со дня создания 14.02.2021 10:140 Псковский завод «Титан-Полимер» отмечает три года со дня создания
 
 
 
Самое популярное 13.02.2021 00:550 Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области 12.02.2021 12:460 Мужчина умер на привокзальной площади в Пскове 14.02.2021 17:500 Пропавшая монахиня из Печор найдена погибшей 12.02.2021 13:249 Факты коррупции выявили в областном комитете по управлению госимуществом 12.02.2021 09:2912 Кому рулить автобусным парком Пскова?
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Правительство подготовило новый пакет поддержки бизнеса

15.02.2021 07:34|ПсковКомментариев: 0

Правительство сформировало новый пакет поддержки бизнеса. Он направлен, прежде всего, на сохранение занятости — этому посвящены наиболее значимые и дорогостоящие меры, следует из протокола совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

В общей сложности в него вошли пять видов поддержки: перезапуск программы кредитования для малого, среднего и крупного бизнеса «ФОТ 0». Она стартовала в марте прошлого года и, фактически, предусматривала займы на год по нулевой ставке на выплату зарплаты сотрудникам. Программа, согласно отчету Минэка, позволила сохранить 1 млн рабочих мест, пишет газета «Известия».

Дополнительное снижение - на 2-3 п.п. - стоимости льготных кредитов для МСП за счет субсидий банкам. Условие для получения такого займа - увеличение персонала на 10% к декабрю 2021-го относительно начала года. Речь идет о специальной программе стимулирования малого бизнеса (постановление правительства № 1764 от 30 декабря 2018 года). В последней редакции она позволяла МСП брать кредиты по ставке не выше 7%. Убытки банкам по этим займам погашаются из бюджета.

Списание задолженности по налогам и страховым взносам для МСП из наименее восстановившихся отраслей из списка пострадавших от пандемии за март и I квартал 2020 года. Речь, по всей видимости, идет о компаниях, которым в ноябре были предоставлены дополнительные налоговые каникулы на три месяца: туристическая и гостиничная индустрия, общепит, организаторы культурных мероприятия и ряд других.

Фиксация кадастровой стоимости офисов, торговых объектов, точек общественного питания и бытового обслуживания на уровне 2020 года - для расчета налогов на имущество (как физических, так и юридических лиц).

Переходный налоговый режим для компаний, утративших возможность пользоваться специальными условиями. Речь идет о предприятиях, которые «переросли» упрощенную и патентную систему, но переквалификация на общие правила для них остается болезненной, что искусственно сдерживает рост бизнеса.

Теги: #бизнес #правительство
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к появлению в школах советников по воспитанию для обсуждения с детьми политических тем?
В опросе приняло участие 522 человека
15.02.2021, 08:230 Понижение температуры прогнозируют на Северо-Западе России с 17 февраля 15.02.2021, 08:120 В России началась шестидневная рабочая неделя 15.02.2021, 08:000 Центробанк усилит информационную безопасность финансовых экосистем 15.02.2021, 07:480 Пенсионный фонд, ФСС и ФОМС могут стать единой структурой
15.02.2021, 07:340 Правительство подготовило новый пакет поддержки бизнеса 15.02.2021, 07:220 «Бесхозяйные» участки могут отойти государству 15.02.2021, 07:100 Псковская область заняла 57 место в России по качеству жизни 15.02.2021, 07:000 Сретение Господне отмечают православные христиане
14.02.2021, 22:480 Концерт фестиваля «Многоголосье» прошел в Великих Луках. ФОТО 14.02.2021, 22:341 58 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Псковской области 14 февраля 14.02.2021, 22:160 Роспотребнадзор рекомендует псковичам проверять ИНН при покупке в соцсетях 14.02.2021, 21:370 Печерянка стала призером чемпионата России по джиу-джитсу
14.02.2021, 21:122 Дочь Гейтса пошутила про теории заговора после вакцинации от коронавируса 14.02.2021, 20:450 До -23 ожидается в Псковской области ночью 15 февраля 14.02.2021, 20:260 Один человек пострадал в столкновении «Фольксвагена» с УАЗ Патриотом под Порховом 14.02.2021, 20:190 Археологи нашли в Египте самую древнюю пивоварню в мире
14.02.2021, 19:570 Чемпионат и Первенство Псковской области по лыжным гонкам прошли под Островом 14.02.2021, 19:250 Владимир Зубов уверен в успешном развитии псковского завода «Титан-Полимер» 14.02.2021, 19:070 Заупокойную литию на могиле Павла Адельгейма совершил митрополит Тихон 14.02.2021, 18:560 Комплектовать сборную Псковской области по настольному теннису начнут по итогам первенства
14.02.2021, 18:231 Реконструкция улицы Фабрициуса в Пскове может продолжиться в 2022 году 14.02.2021, 18:000 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: всенощное бдение. ВИДЕО 14.02.2021, 17:500 Пропавшая монахиня из Печор найдена погибшей 14.02.2021, 17:360 Идею создания дополненной реальности в Пушкинском заповеднике поддержали участники чтений памяти Гейченко
14.02.2021, 17:045 «Социализированных» собак будут возвращать в городскую среду в двух районах Псковской области 14.02.2021, 16:420 Участок дороги в Великолукском районе подвергнется реконструкции 14.02.2021, 16:2115 Путин: Протесты за Навального прошли на фоне усталости людей 14.02.2021, 15:4612 Петербурженки встали в цепь солидарности у памятника жертв политических репрессий
14.02.2021, 15:263 В ДТП с участием патрульной автомашины ДПС в Пскове никто не пострадал 14.02.2021, 15:070 Команда Псковской дивизии стала победителем первого Кубка командующего ВДВ по мини-футболу 14.02.2021, 14:451 Автомашина ДПС попала в ДТП на Ольгинском мосту в Пскове. ФОТО 14.02.2021, 14:430 Уголовное дело навлек на себя житель Дно за неуплату алиментов
14.02.2021, 14:1525 Путин раскритиковал идеи продавать зерно или нефть внутри страны по мировым ценам 14.02.2021, 13:511 «Любовь и голуби» больше нравится мужчинам, а «Красотка» — женщинам 14.02.2021, 13:250 Выставка памяти героев-десантников откроется в Псковской областной научной библиотеке 14.02.2021, 12:590 Илон Маск пригласил Кремль поговорить в Clubhouse
14.02.2021, 12:192 Фотографии из Псково-Печерского монастыря представят на выставке в Петербурге 14.02.2021, 11:500 Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области 14.02.2021, 11:390 Александр Козловский поздравил якорного резидента ОЭЗ «Моглино» с трехлетием со дня создания 14.02.2021, 11:200 Профилактическую работу по предупреждению пожаров провели сотрудники МЧС в Пыталово
14.02.2021, 11:011 «Ночные охотники» из Псковской области ракетным огнем уничтожили колонну бронетехники на полигоне 14.02.2021, 10:380 Предотвращение «оформления кредита» обошлось псковичу в 150 тысяч рублей 14.02.2021, 10:140 Псковский завод «Титан-Полимер» отмечает три года со дня создания 14.02.2021, 10:001 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: божественная литургия. ВИДЕО
14.02.2021, 09:401 В Палкино выявлена фиктивная регистрация в квартире 14.02.2021, 09:3417 Французский политолог назвал вакцину от коронавируса геополитической победой России 14.02.2021, 09:170 На полигоне «Струги Красные» прошло тактическое учение танковых подразделений с боевой стрельбой 14.02.2021, 08:586 Пскович арестован в Белоруссии за участие в работе подпольной типографии
14.02.2021, 00:240 В Псковской области за прошедшие сутки выявлено 104 новых случая заболевания COVID-19 13.02.2021, 23:520 Дональд Трамп оправдан Сенатом США на процессе по импичменту 13.02.2021, 23:356 Интерактив: На маршрутке из Питера с ветерком… в салоне при -20 13.02.2021, 23:170 Mercedes-Benz отзовет почти 1,5 млн автомобилей из-за сбоя в одной из систем
13.02.2021, 22:540 Организаторов попрошаек предлагают сажать на 10 лет 13.02.2021, 22:294 Михаил Ведерников передал псковской библиотеке уникальное издание 13.02.2021, 22:166 Как долго еще придется носить маски, рассказал эксперт 13.02.2021, 21:530 В Великих Луках открылся филиал ресурсного центра для женщин-предпринимателей
13.02.2021, 21:340 Валентина Курбатова наградили в Михайловском золотой медалью конкурса «Патриоты России» 13.02.2021, 21:124 Почти 46 млн рублей получит Псковская область от Минпромторга 13.02.2021, 20:567 Псковскую область включили в число регионов с высокой долей раздельного сбора мусора 13.02.2021, 20:390 Михаил Ведерников назвал важный аргумент в пользу строительства завода «Титан-Полимер»
13.02.2021, 20:253 Дновский железнодорожный техникум ждет проверка после избиения подростка и угона автомобиля 13.02.2021, 20:170 Наброски к памятнику Гейченко первыми увидели участники Февральских чтений в «Михайловском» 13.02.2021, 20:092 Губернатор Псковской области прокомментировал растущую статистику смертности от COVID-19 13.02.2021, 20:000 Престольный праздник отметит Псково-Печерский монастырь 15 февраля
13.02.2021, 19:440 Михаил Ведерников рассказал об условиях полного выхода из режима ограничений 13.02.2021, 19:384 Эксперт рассказал о взрывном росте инвестиционной активности россиян 13.02.2021, 19:230 Фура въехала в иномарку в Опочецком районе 13.02.2021, 19:130 Писатель Александр Пелевин рассказал псковичам о ширликах
13.02.2021, 18:550 «Волонтерский десант» обсудил в Пустошке модный тренд 13.02.2021, 18:363 В День всех влюбленных в Псковской области будет морозно и малооблачно 13.02.2021, 18:201 Губернатор Псковской области посетил съемочную площадку фильма «Плакать нельзя!» 13.02.2021, 18:183 Пенсионерка замерзла насмерть после отключения газа за долги
13.02.2021, 18:000 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: всенощное бдение. ВИДЕО 13.02.2021, 17:529 Мясников предупредил россиян о новой смертельной пандемии 13.02.2021, 17:313 Умер олимпийский чемпион-тяжелоатлет Юрий Власов 13.02.2021, 17:291 Что стоит прихватить с собой на зимнюю рыбалку, рассказали псковские спасатели
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.